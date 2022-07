Két lengyel bankház is felülvizsgálta a napokban a Mol kilátásait és jutott szögesen eltérő következtetésre. A Santander Polska múlt pénteken 300 forinttal 3100 forintra mérsékelte a hazai olajtársaság részvényeinek célárfolyamát, a csekély, mindössze hat százalékos felértékelődési lehetőség miatt tartásra ajánlva azokat.

Sokkal derűsebb képet fest hétfőn reggel kiadott elemzésében az mBank, amely az eddig is meglehetősen optimista, 4241 forintos árfolyamvárakozását újabb, közel 700 forinttal toldotta meg, és immár 4927 forintra taksálja a Mol-papírok értékét. Ez messze a legmagasabb célár a társaságot követő brókerek körében, és közel 70 százalékos ralit feltételez a jelenlegi szintről.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Amennyiben az mBank várakozása beigazolódik, a Mol kurzusa soha nem látott szintekre emelkedhet, és messze túlszárnyalva az eddigi, 3876 forintos csúcsot is, amit még 15 évvel ezelőtt, 2007 szeptemberében állított be.

A Mol az idei év egyértelmű nyertese a pesti tőzsdén, bő fél év alatt 15 százalékkal drágult a részvénye, miközben a BUX index több mint 22 százalékos veszteségnél jár.

Az extraprofitadó és a hosszú hónapok óta érvényben lévő magyarországi, illetve időszakos jelleggel több környező országban is bevezetett árszabályozás mérsékli ugyan a társaság növekedési potenciálját, a továbbra is támogató energiaipari környezet, valamint a felhasznált olcsóbb orosz olajon elkönyvelt rendkívül magas árrések bőven kárpótolják előbbiekért a társaságot.

A befektetők számára a régiós szinten is kiemelkedő osztalékhozam is vonzóvá teheti a részvényt (osztalékszelvényért legkésőbb július 19-ig vásárolható a papír), emellett a múlt héten kihirdetett választottbírósági ítélet alapján hamarosan közel 100 milliárd forintos kártérítésre is számíthat a Mol a horvát államtól.

A friss lengyel várakozásokkal együtt a konszenzusos célár ezzel már 3350 forintnál van, ami mintegy 15 százalékos emelkedést vetíthet előre egy éves távlaton. A Refinitiv adatbázisában szereplő brókerházak közül hat vételt, további három pedig tartást javasol.