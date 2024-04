Még évekkel a kezelés után is ígéretes eredményeket hoz a BioNTech rák elleni vakcinája – derült ki a vállalat által az Amerikai Rákkutató Társaság Kaliforniában tartott éves találkozóján vasárnap közzétett hosszú távú vizsgálati adatokból, melyeket a német Handelsblatt ismertetett.

Három év után is véd a ráktól a BioNTech csodaszere / Fotó: Seda Yalova / Shuutterstock

Kegyetlen gyilkos ellen hatásos a BioNTech vakcinája

Az I. fázisú klinikai vizsgálati adatok azt mutatják, hogy a Nobel-díjas Karikó Katalin és Drew Weissman által kifejlesztett szintetikus mRNS-technológiára épülő vakcina a hasnyálmirigyrákkal műtött betegeknél még három évvel a kezelés után is mérsékli a visszaesés kockázatát. Konkrétan a BNT122 hatóanyagról van szó, amelyet a Biontech a Roche leányvállalatával, a Genentechhel közösen fejlesztett ki.

A vakcina által indukált neoantigén-specifikus T-sejtek több mint 80 százaléka még három évvel a beadást követően is kimutatható volt az immunválaszt mutató betegeknél. Ezeknél a betegeknél a nem reagáló betegekhez képest meghosszabbodott a kiújulásmentes túlélés mediánja – írja a Globenewswire.

Ez az eredmény már csak azért is szenzációs, mert köztudomású, hogy a hasnyálmirigyrák az egyik leggyorsabb lefolyású onkológiai betegség, amely általában fél év alatt elviszi áldozatait. Elképzelhető, hogy még a legendás vízilabdázó Benedek Tibor vagy Esterházy Péter író is köztünk lehetne, ha egy ilyen kezeléshez jutottak volna, amely persze a megbetegedésük időpontjában még teljesen lehetetlen volt.

Ezek az új adatok korai kedvező jelzést adnak az egyénre szabott, mRNS-alapú, rák elleni vakcinánkban rejlő potenciálra ebben az eddig gyógyszerekkel kevéssé kezelhető indikációban. A technológiánk a citotoxikus T-sejtek aktiválásával segítheti a betegség korai szakaszában a maradék tumorfókuszok felszámolását, hogy késleltesse vagy megelőzze a betegség kiújulását – emelte ki Özlem Türeci, a Biontech vezető orvosigazgatója és társalapítója.

A Genentechhel folyamatban lévő második fázisú vizsgálatunk célja, hogy megerősítse ezeket az eredményeket

– tette hozzá.

Ráfér már a mainzi cégre egy újabb siker

A mainzi BioNTechre rá is fér az új rákgyógyszerek sikere, hiszen jelenleg csupán egyetlen terméke van a piacon, mégpedig az amerikai Pfizer segítségével fejlesztett, Corminaty nevű, koronavírus elleni vakcina, amelyre viszont vészesen lecsökkent a kereslet. A BioNTech árbevétele ennek megfelelően 2023-ban éves bázison 78 százalékkal, 3,8 milliárd euróra, a nettó profitja pedig 90 százalékkal, 930 millió euróra esett vissza, mindkét soron a piaci várakozásokat is alulmúlva. Így egyre nő a nyomás a vállalaton az új termékek gyors bevezetése érdekében.

A cég első rákgyógyszere a tervek szerint mindenesetre 2026-ban kerülne piacra, ahogyan azt Ugur Sahin vezérigazgató és társalapító az év elején bejelentette. Ettől kezdve pedig a vállalat minden évben új – egyebek között a mell- és a tüdőrák gyógyítását is lehetővé tévő – onkológiai gyógyszerekkel jönne ki, 2030-ig összesen tíz indikációra engedélyt szerezve.

A német biotechnológiai vállalat fejlesztés alatt álló termékei közül 13 van az első tíz a második, öt pedig a harmadik fázisú klinikai tesztelés szakaszában.

Karikó Katalin eleve ezt tervezte

Ahogy több vele készült interjúban elmondta, Karikó Katalin szeme előtt is a rák gyógyítása lebegett, amikor még Magyarországon az mRNS-technológia kikísérletezésébe fogott. A koronavírus-járvány kitörését követően azonban a technológiát sikerült ez ellen a vírus ellen is bevetni. A korábban a BioNTech alelnökeként is dolgozó kutató legfontosabb célja ugyanakkor mindvégig a rák leküzdése maradt.

A társaság részvényei idén eddig közel 20 százalékkal, 90,5 dollárra estek New Yorkban, és a kedvező hír ellenére az amerikai tőzsdenyitás előtti online kereskedésben hétfőn délelőtt is mínusz 0,2 százalékon álltak.

A londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa vételre ajánlja a papírt, méghozzá 110 dolláros medián célárral.