Mindenkire rácáfolt a Hilton – ez áll a háttérben

A Hilton szállodaüzemeltető felülmúlta az elemzői várakozásokat, a cég bevétele és profitja is nőtt. A vállalat megemelte az idei profitprognózist is, a jelentése hatására a vállalat részvényeinek árfolyama is nőtt. A cég eredményei azzal magyarázhatóak, hogy élénkül a kereslet a nemzetközi utazások iránt, a geopolitikai feszültségek ellenére a Közel-Kelet népszerű maradt.

2024.04.24. 18:27 | Szerző: Hornyák Szabolcs

A szállodákat üzemeltető Hilton 2,57 milliárd dollár bevételről számolt be a márciusban zárult első negyedévre vonatkozóan. Ez 12 százalékos emelkedés éves szinten, és meghaladta az elemzők 2,53 milliárdos várakozását. Az amerikai cég 1,53 dolláros részvényenkénti korrigált nyereséget jelentett a vizsgált időszakban, ami szintén felülmúlta az 1,42 dolláros piaci várakozásokat. Fotó: Shutterstock A társaság egy kiadható szobára jutó nettó szobaárbevétel mutatója (revenue per available room, RevPAR) éves összevetésben 2 százalékkal 104,16 dollára nőtt. A RevPAR a Közel-Keleten és Afrikában 14,8 százalékkal, Európában 9,7 százalékkal, míg ázsiai–csendes-óceáni térségben 7,9 százalékkal bővült. Ellenben az Egyesült Államokban 0,4 százalékkal zsugorodott a mutató. Az amerikai kontinensen az Egyesült Államokat nem figyelembe véve 7,3 százalékkal emelkedett a RevPar. A Waldorf Astoria Hotels & Resorts márkát is birtokló vállalat megemelte az idei profitprognózisát is: a Hilton részvényenként 6,89 és 7,03 dollár közötti éves korrigált nyereséget vár az évre, korábbi 6,80 és 6,94 dollár közötti tartományról helyett. A cég eredményei azzal magyarázhatóak, hogy élénkül a kereslet a nemzetközi utazások iránt, a geopolitikai feszültségek ellenére a Közel-Kelet népszerű maradt, miközben a belföldi utazások iránti kereslet visszaesett Észak-Amerikában. A mai jelentés a cég árfolyamára is jó hatással volt, ami több mint 5 százalékkal nőtt. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy kurzus az elmúlt egy évben közel 33 százalékkal növekedett. A Hilton legutóbb azzal került a hírekbe, hogy júliusban megnyílik a vidék első Hiltonja Magyarországon: a Hilton Garden Inn Debrecen City Center 4 csillag superior kategóriában összesen 101 szobát kínál majd. A tervezett piaci pozicionálás a Hiltonban munkanapokon a corporate egyéni vendégekre (a BMW és a német prémiumgyártót kiszolgáló autóipari cégekre, valamint a debreceni piacon korábban is meglévő vállalatokra) épül, a hétvégeken pedig a szabadidős egyéni látogatókra, illetve a kisebb csoportokra fókuszál az értékesítés.