Nem véletlen, hogy mostanában gyakran cikkeznek a szakmai lapokban arról, hogy egyik vagy másik nagy balatoni szálloda menedzsmentjét lecserélték, a váltásoknak nyomós oka van – fogalmazott kérdésünkre egy balatoni vendéglátó, utalva arra, hogy más idők járnak a tó környékén is.

Karnyújtásnyira van a balatoni nyár, a szállásfoglalások júliusra és augusztusra már beindultak, a június még kérdéses időszak / Fotó: Shutterstock

Balatoni szezon új kihívásokkal

Egyre élesebb a verseny a vendégek kegyeiért, a világpolitikai és gazdasági változások nyitott, gyorsreagálású szakembereket igényelnek a balatoni turizmusban is.

Aki nem bír lépést tartani ezekkel a piaci változásokkal, attól bizony elköszönnek a tulajdonosok

– mondta Antal Bernadett, az alsóörsi Wellness Hotel Laroba igazgatója.

A szakember szerint szemléletváltozásra már csak azért is szükség van, mert

a szállodák költségei jelentősen megnövekedtek, egyre hosszabb az a holtidőszak, amikor veszteséget termelnek.

Az utóbbi években a hotelek energia- és vízköltsége megháromszorozódott, de csak azoké, ahol időben elkezdték az energetikai korszerűsítéseket. Ahol nem vágtak bele időben ilyen beruházásokba, ott még ennél is nagyobb mértékben nőttek a költségek.

A balatoni, turisztikai vállalkozóknak is hozzá kell szokni, hogy a globális piaci helyzet az eddigieknél gyorsabban változik, ennek hatása pedig a korábbiaknál gyorsabban gyűrűzik be a tópart turizmusába is

– fogalmazott Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke, akinek tapasztalatai szerinte a balatoni vállalkozók most jó hangulatban, bizalommal tekintenek az idei szezon elé.

A külföldi kereslet növekedése segít abban, hogy a nyári szezonban ne legyen gond a turizmusban.

A Wellness Hotel Laroba nyári foglalásainak száma például a tavalyihoz képest 30 százalékkal emelkedett az idén.

A nagy kérdés az őszi és a téli időszak lesz,

a gyorsan változó gazdasági helyzet ronthat a mai kilátásokon – mondta Antal Bernadett.

Idén a tavaszi szezonban mindössze 5 százalékos áremelés volt az alsóörsi hotelben, ez megegyezik a piaci átlaggal. Ugyanakkor a nyári szezon árai is csak 10 százalékkal emelkednek – mondta Antal Bernadett, hozzátéve, hogy ekkora drágulást el fog viselni a piac, elsősorban azért, mert egyes szállodákban megjelentek ismét a külföldi turisták.

Míg az átlagos magyar vendég jellemzően 3-4 napot marad a szállodában, addig a cseh, szlovák, osztrák, finn turisták közül sokan 14 napot akár.

Holtszezon ellen attrakciókkal

Mindeközben a holtszezonokat is egyre jobban próbálják kihasználni a balatoni turizmus szereplői. Idén tavasszal már több tucat olyan rendezvényt szerveztek a régióba, amelyek több ezer turistát vonzottak – összegezte a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. A kulináris és sporteseményeket a Nyitott Balaton akció keretében is népszerűsítették, a kampány tapasztalata az, hogy az emberek a korábbiaknál is szívesebben jönnek a Balatonra, feltéve, hogy a megemelkedett árak mellett, a számukra kínált programok színvonala is magasabb a korábbiaknál.

A Balaton Fagyija választás például minden évben megmozgatja a turistákat és százalékokban mérhető forgalomnövekedést jelent

a résztvevő cukrászdáknak is. Fekete Tamás szerint, az ilyen típusú kampányok némileg tompíthatják azokat az áremelkedéssel kapcsolatos hatásokat, amelyek be fognak gyűrűzni idén nyáron is.

Többféle program, attrakció és rendezvények kellenek a Balatonhoz is, ahol aktívak a vendéglátók, van forgalom is / Fotó: Shutterstock



Különböző mértékben drágultak a balatoni szállások

Az április közepéig megtett nyári foglalások alapján a bruttó szobaárbevételből és a vendégéjszakákból számított

átlagos foglalási ár fejenként egy főre idén 12,5 ezer forint, ami tavalyhoz képest közel 10 százalékos növekedést jelent

– tudtuk meg Kelemen Lilitől, a Szallas.hu sajtószóvivőjétől.

A szállásdíjak településenként is nagyon eltérők, illetve egy-egy település átlagárait is jelentősen befolyásolja, hogy a szálláskínálatban milyen arányban vannak a különböző szállástípusok (hotel, apartman stb.) és kategóriák (például 4-5 csillagos hotelek), és mit választanak a vendégek.

A pillanatnyi állás szerint a bent lévő foglalásokból számolva

jelenleg az apartmanokat foglalták többen, tehát összességében most alacsonyabb árat látunk ahhoz képest, amit majd a szezonhoz közeledve és a szezon alatt,

amikor már a hotelek is nagyobb arányban mennek, hiszen elfogytak az olcsóbb szálláshelyek.

Az eddigi előfoglalások darabszáma alapján a top 10 balatoni település listáját Siófok, Balatonfüred, Hévíz trió vezeti, utóbbi a legkisebb mértékű éves árváltozással a Szallas.hu adatbázisában.

A különböző szállástípusok különböző mértékben, 5,5-11 százalékkal magasabb átlagárakkal szerepelnek a foglalásokban.

Érkeznek már foglalások júliusra és augusztusra?

Az eddigi balatoni nyári foglalások zöme júliusra (47 százalék) és augusztusra (34 százalék) szól, a június (17 százalék) iránt egyelőre kisebb a kereslet. Általánosnak mondható, hogy a júliusi és augusztusi dátumokat foglalják előre a nyári hónapok közül nagyobb mértékben. Ugyanakkor

idén erősödő trend a last minute foglalás,

az év eddigi részében a foglalások jelentős részét az utazás dátumához közel, nagyjából egy hónappal vagy annál is kisebb időablakkal tették meg. Az előző évekhez hasonlóan a júniusi dátumok iránt még nem kiugró a kereslet.

A júniusi számokra hatással lehet még

a pünkösdi hosszú hétvége közelsége,

a bizonytalanabb időjárás

és a Balaton vizének hőmérséklete is.

Jellemzően a családosok és a nagy társaságok foglalnak a legkorábban, ők önálló medencével vagy jakuzzival rendelkező házakat keresnek, és a legnépszerűbb szállásokat hamar elkapkodják.

Hévíz az egyik legnépszerűbb település a régióban, mégis alig drágult idén / Fotó: Shutterstock

Mennyivel kerül többe idén a fagyi?

Már javában készül május 10-i Balaton Fagyija versenyre Pálfi Attila, a balatonmáriafürdői Florida Fagyizó tulajdonosa is. Mint emlékeztetett: a húsvét nyári meleget hozott és olyan forgalmat, hogy egy időre félre kellett tennie a receptek kipróbálását, és napokig csak a normál hétköznapi fogyasztás kielégítésére tudtak koncentrálni.

A mi konkurenciánk az időjárás, elkészíthetem én a világ legjobb fagylaltját is, ha rossz az idő, nem lesz keletje

– mondja a Balatoni Fagyija cím korábbi nyertese.

A Balaton fagyija verseny korábbi nyertese idén is megméretteti magát / Fotó: Shutterstock

Nagyon fontos, hogy amikor elindul a szezon, az emberek melyik fagyizót veszik célba. Itt számít a minőség, a jó alapanyagok, az ízek, amiért az ország legtávolabbi pontjából is visszajönnek hozzánk.

Egy évben alapvetően egyszer árazunk

– folytatja Pálfi Attila –, és egy idényen belül igyekszünk tartani ezt az árat, de

rengeteg változás jöhet egy év alatt.

Idén 10 százalékot emeltünk az árainkon, de az a tapasztalatom, hogy ha már az emberek eljönnek a Balatonra, nem azt nézik, hogy 550 vagy 580 forint egy gombóc fagyi, hanem szeretnének ezért az árért tisztességes terméket kapni, a színvonalat értékelik – fogalmazott Florida Fagyizó tulajdonosa.