Erősen kezdte a hetet a Tesla a tőzsdén, az elektromos- és önvezető autókat gyártó vállalat részvényei tizenhat százalékkal raliznak hétfőn.

Sikeres volt Elon Musk kínai útja, fontos akadály hárulht el a Tesla terjeszkedése elől / Fotó: AFP

A befektetők elégedetten fogadták hétvégi kínai útját, ami a hírek szerint eredményesen zárult.

A Tesla vezérigazgatója vasárnap meglepetésszerű látogatást tett Kínában, ahol Li Csiang miniszterelnökkel is tárgyalt, pontosabban, lobbizott az amerikai autógyártónak. A Tesla ugyanis a kínai piacra is be szeretne törni önvezetőautó-technológiájával.

Musk azt szeretné, ha az autóit teljes önvezetési képességgel (Full Self Driving; FSD) láthatnák el a Tesla második legnagyobb piacán is, ami azzal járna, hogy az országban gyűjtött adatokat külföldre kellene továbbítani az algoritmusok képzése érdekében. Néhány országban, köztük az Egyesült Államokban már elérhető az FSD, ám Kínában még nem.

Úgy látszik, ezen a téren sikerült áttörést elérni a hétvégi villámlátogatással, a vállalat vasárnap ugyanis arról számolt be, hogy a kínai hatóságok megszüntették az autóira vonatkozó korlátozásokat, miután azok megfeleltek az ország adatbiztonsági követelményeinek.

Ez a lépés pedig felerősítette azokat a várakozásokat, hogy a Tesla FSD vezetéstámogató rendszere hamarosan elérhető lesz az elektromos járművek legnagyobb piacának számító ázsiai országban.

Az elmúlt öt nap során 35 százalékot drágultak a Tesla részvényei, az év eleje óta pedig 19 százalékos plusznál jár a kurzus.