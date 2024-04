Közel tíz éve nem látott ilyet a hongkongi első kereskedési napján szabadesésbe kezdett a kínai Sichuan Baicha Baidao Industrial Co. részvénye, s úgy süllyedt a mélybe, mint a golyócskákba zárt gyümölcspüré, amivel nagyban kereskednek.

Buboréktea-árusító kioszk Hongkongban. A Chabaidao keserű szájízt hagyott maga után. / Fotó: NurPhoto via AFP

A közkeletű nevén Chabaidaóként emlegetett vállalat az új kínai őrületet célozza meg termékeivel, a buboréktea-bizniszbe vágta a fejszéjét.

Bobabiznisz = bombabiznisz?

Amit jól tett, csak meglehet, hogy a tőzsdére lépés időzítése és mérete sem volt megfelelő, bár a hangulat javulhat, és a sikercégek részvényeire szomjazó távol-keleti befektetők hirtelen támadt borúlátása is felolvad, mint az izesített tapiókabogyó a teát szürcsölő emberek szájában. A Chabaidao terméke egyébként

gyöngytejtea,

buboréktejtea,

bobadzsúsz,

bobatea

néven is ismert, de az 1980-ban Tajvanon kikísérletezett italra leginkább bobaként szoktak hivatkozni. A magyarul a „Tea százféle változata” néven futó Chabaidaót persze most korántsem az árfolyam beszakadása izgatja, hanem az elsődleges tőzsdei bevezetésből befutott 331 millió amerikai dollárt ünneplik és a keresik számára a legoptimálisabban fialó helyet.

A hivatalos kommunikáció szerint az összeg fele a minőség fejlesztésére és a beszállítói lánc megerősítésére menne el, a másik felére nincs válasz, de a terjeszkedés finanszírozása tűnik a legvalószínűbbnek.

Chabaidao: valami nagyon félrement

Eközben az elemzők a félreárazás okait firtatják. Arra jutottak, hogy a még mindig gyenge kínai fogyasztói hangulat és a rendkívül erős piaci verseny hűtötte le hirtelen a kedélyeket, noha ez az IPO előtt is ismert volt.

Ada Li, a Bloomberg iparági elemzője szerint a kínai teázópiac nagyon széttöredezett, a verseny miatt az árak egyre nyomottabbak, miközben a beszerzési költségek folyamatosan nőnek. A szűkülő haszonkulcsok mellett a kereslet visszafogottsága is negatívan hat az üzemeltetésre, a kínai ingatlanpiaci válság miatt az embereket egyre nehezebben olyan kiadásra rávenni, ami a mindennapi élet nélkülözhető részének tekinthető. A teázózás pedig ebbe a körbe tartozik.

Hat kínai üzletembert viszont már dollármilliárdossá tett a bobabiznisz.

Pedig a Chabaidao az egyik legnagyobb szereplő a bobateapiacon, értékesítés alapján a harmadik a sorban. A tavaly november óta a legnagyobb volumenű hongkongi IPO során 17,50 hongkongi dollárért adták el részvényeiket, melyek egy nap múlva már csak 10,80 dollárt értek.

Észbe kapnak a riválisok?

Chabaidao mélyrepülése arra is jó volt, hogy a szintén tőzsdei forrásbevonáson gondolkodó riválisoknál megszólaltassa a vészcsengőt, hogy valami nagyon nem stimmel a teázóláncok jövedelemtermelő képességének piaci megítélésében. A Bloomberg a Hunan Chayue Cultural Industry Development Group Ltd.-et említi, amely a könnyebben az agysejtekbe vésődő Sexy Tea néven ismert Kínában, valamint a Mixue Groupot, amelynek nincs ilyen, kilométer hosszúságú fedőneve.

Buboréktea tejes kivitelben – százféle változatot kínál a Chabaidao / Fotó: Northfoto

Mindketten a tőzsdére igyekeztek, kérdés, mennyire veszi el ettől a kedvüket a mostani eset. Mivel a piac máris túltelített, a konszolidációhoz, a normális versenykörülmények kialakításához szükséges felvásárlásokhoz, terjeszkedéshez nekik is külső forrásokra van szükségük, ami a legegyszerűbben a tőzsdén keresztül szerezhető meg. Más kérdés, hogy milyen áron.

Chabaidao is mélyről indult, első teázójukat Csengtuban, egy 23 négyzetmétere üzlethelyiségből alakították ki még 2008-ban, majd a sikeren felbuzdulva franchise formában terjeszkedni kezdtek, de rakétasebességbe csak 2018-ban kapcsoltak.

Jelenleg több mint nyolcezer teázójukban szolgálják fel a bobát mindenféle ízesítéssel.

Külföldön az első teázójukat idén januárban nyitották meg, Szöulban.

Persze nem érdemes a Chabaidaón elverni a port a gyenge tőzsdei debütálásért, amelyhez hasonlót a hongkongi parkett legutóbb 2015 júliusában, a Genertec Universal Medical Group színrelépésekor látott, akkor viszont 39 százalékos volt a kereskedési nyitónap negatív mérlege. Ebből máig csupán 7 százalékot tudott ledolgozni.

Zárás után Krakkóban. A buboréktea Európában is jól fogy. / Fotó: NurPhoto via AFP

A mérnöki szolgáltatásokat kínáló Tianjin Construction Development Group Co. is most debütált a Hongkongban, igaz a 20 millió amerikai dolláros mezőnyben, s rögtön 30 százalékot zuhant a kurzusa.

Hongkong már nem a befektetők paradicsoma

Nem mindig ez volt a jellemző, a Bloomberg két évre visszanyúló statisztikája szerint a Tianjin kategóriájában megjelent tíz cég árfolyama az első kereskedési napon átlagosan csak 2,6 százalékkal csúszott lejjebb.

Az irány azonban így is lefelé mutat, erre hivatkozva lépett vissza a múlt hónapban az Alibaba attól, hogy több mint egymilliárd dolláros IPO keretében tőzsdére vigye Magyarországon is jól ismert logisztikai leányvállalatát, a Cainiaót, ehelyett inkább úgy döntött, hogy 3,7 milliárd dollárért begyűjti a még nem nála lévő részvényeket.

A magyarországi gyártóbázissal rendelkező bőrönd- és táskakészítő Samsonite International és a natúrkozmetikumokkal kerekeskedő francia L’Occitane International részvényeiknek túl alacsony hongkongi értékeltsége miatt már a távozás gondolatával barátkozik.

A hongkongi tőzsde egyre gyengébben teljesít, a kereskedési volumen csökken, kevés az új bevezetés és azok zöme is kudarcos. Az IPO-bevételek már a negyedik éve folyamatosan csökkennek, s 2023-ban két évtized óta a legalacsonyabb szintjükre értek.

Ezt megelégelve a kínai értékpapír-felügyelet a múlt héten közölte, hogy támogatást nyújt a tervezett IPO-khoz, ám ennek a formáját és feltételeit később teszi közzé.