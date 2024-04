Majd 5 százalékot esett kedden a hongkongi tőzsdén a Samsonite, miután a Bloomberg News arról számolt be, hogy az American Tourister, a Tumi és a High Sierra márkák tulajdonosának kivásárlása túl nagy falat lenne az eddig érdeklődő magántőke-társaságoknak. A cég piaci értéke most nagyjából 5,2 milliárd amerikai dollár.

Fotó: AFP

A befektetési alapok korai érdeklődése nem felelt meg a Samsonite értékelvárásainak

- mondták az ügyet ismerő, nevük elhallgatását kérő informátorok a Bloombergnek. Hozzátéve: a társaság továbbra is nyitott a felvásárlás iránt. A Samsonite képviselője nem kívánt nyilatkozni a hírügynökségnek. Az érdelődő alapok között volt a Carlyle és a KKR, de állítólag a CVC Capital Partners és a DCP Capital Partners is fontolgatják ezt az üzletet.

Miközben a kivásárlási opció még nyitott

a Samsonite továbbra is mérlegeli a másodlagos tőzsdei bevezetés lehetőségét.

Márciusban jelentette be a társaság, hogy Hongkong mellett egy másik vezető részvénypiacon is tervezi a tőzsdei bevezetést. Úgy vélik, hogy a másodlagos bevezetés növelné a vállalat részvényeinek likviditását, kiterjesztené globális elérhetőségét és ösztönözné az üzleti növekedést. Potenciális parkettként tekintenek a New York-i Tőzsdére és a bevezetéstől 500 millió dolláros tőkebevonást várnak. A cég 2011-ben lépett a hongkongi tőzsdére, s a bevezetés során 1,25 milliárd dollárt gyűjtött.

A Samsonite a világ legnagyobb utazótáska-gyártója. A céget 1910-ben alapították csomagtartógyárként Denverben. Tavaly a vállalat árbevétele 28 százalékkal 3,68 milliárd dollárra nőtt, míg a profit 33 százalékkal 417 millió dollárra bővült.

A 2011-es hongkongi tőzsdére lépéssel a gazdag kínai befektetőket célozta a Samsonite, ám a kínai gazdaság lassulása, az ingatlanválság és a fiatalabb korosztályokat sújtó magas óvatossá tette a magánbefektetőket. Ráadásul a külföldi tőke menekülése aláássa a kínai tőzsdék értékeltségét.

A hongkongi Hang Seng index 21 százalékot zuhant az elmúlt 12 hónapban, így ez a legrosszabbul teljesítő globális részvényindex. Ami arra készteti a vállalatokat, hogy felülvizsgálják jegyzéseiket az ázsiai pénzügyi központban.

Nem a Samsonite az egyetlen cég, amely kikacsintgat Hongkongból,

a L'Occitane International bőrápolási vállalat is közel áll ahhoz, hogy a Blackstone segítségével magántulajdonba kerüljön - emlékeztetett a Bloomberg.

Évek óta likviditási gondokkal küzd a hongkongi A korábban népszerű börze kapitalizációjának egyharmada leolvadt, miután a kínai kitettség csökkentésének legkézenfekvőbb módja a hongkongi kivonulás.