„Sell in May and go away”, azaz adj el májusban és menj nyaralni – hangzatos és évtizedes tanács a tőzsdéken, de ahogy az elmúlt években már többször beigazolódott, nem biztos, hogy kifizetődő ezt a befektetési stratégiát követni. Mindez abból a megfigyelésből adódik, miszerint az amerikai részvénypiacok májustól-októberig alulteljesítők, nagyobb az átlaghozam a november-április időszakban.

A Dow Jones „leadott egy ötöst” áprilisban. Fotó: ANGELA WEISS

Mégsem zárható ki, hogy sok befektetőnek mégis viszketni kezd a tenyere: elég, ha csak ránéznek az árfolyamok, indexek áprilisi alakulására. A három vezető index 5 hónap emelkedés után fordult le, az S&P 500 index rég látott mínusszal, 4,2 százalékos hanyatlással zárta a hónapot.

A Dow Jones „leadott egy ötöst”, ezzel 2022 szeptembere óta a legrosszabb hónapján van túl. A Nasdaq Composite pedig 4,4 százalékkal ereszkedett a múlt hónapban.

A CNN összesítése szerint az „adj el májusban” tanács azonban elavult már, idézték Alex McGratht, a NorthEnd Private Wealth befektetési igazgatóját, aki szerint a tőkepiacokra jelenleg leselkedő kockázatok semmivel sem többek, vagy nagyobbak, mint bármelyik korábbi évben.

A legforróbb téma továbbra is a Federal Reserve kamatpolitikája, a jelenlegi várakozások szerint idénre 1-2 csökkentésre van csak esély, messze van már az éveleji 6 kamatvágásról szóló konszenzus. A jócskán megváltozott kamatcsökkentési pálya ellenére nincs szó azonban pánikról, a fő amerikai tőzsdeindex (S&P 500) az idei menetelésből megőrzött közel 7 százalékot, a fogyasztás nem torpant meg a magas kamatok miatt, a stabil, a vállalati nyereségek pedig stabilan növekednek.

A jelentési szezon még tart, a Refinitive Lipper az eddig befutott adatokkal korrigálva most 10 százalékos aggregát eredménybővülést vár az S&P 500 indextagoktól. Ez azonban torz adat, a Bristol Myers Squibb profitja ugyanis kiugró adatokat tükröz egy akvizíció miatt (Karuna Therapeutics), ezt kiszűrve 6,9 százalékos profitnövekedési rátával zárulhat az első negyedév.

Eddig 373-an vannak túl a negyedéves beszámolón, 77 százalékuk a konszenzus feletti számokat közölt (a hosszú távú átlag 66 százalék). Az Erste elemzése szerint ugyanakkor ez így is kevés lehet, komolyabb elmozdulás csak nagyon erős eredményekre jönne ezen az előre szaladt piacon.

Az idei sell in may and go away kereskedési ötletet érdemes azzal korrigálva megfontolni, hogy idén választási év van. A hosszú távú tapasztalat a részvénypiacok mellett szól,

az S&P 500 választási évben az esetek 78 százalékában jobban teljesített, mint normál években.

A The Wall Street Journal gyűjtése szerint a „májusban eladni” taktika egész jól működött 1950-2000 között, akik csak október és május közt rendelkeztek részvénykitettséggel szert tehettek 19,6 százalékos évesített hozamra. Május és október közt ez mindössze 6,7 százalék.

2000 és 2023 közt árnyaltabb a kép: aki bevásárolt a nagy kapitalizációjú indexekbe, május-október közt 8,64 százalékos átlaghozamot ért el, míg az év másik felében 13,3 százalék volt az átlagos hozam.

Az S&P 500 index átlagos havi megtérülése.