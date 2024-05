Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) bezárta Donald Trump közösségi oldalának és egy sor másik kisebb és közepes cégnek a könyvvizsgálóját, a BF Borgerst.

A könyvvizsgáló egyébként nem túl jó véleményt fogalmazott meg Donald Trump cégének pénzügyeiről / Fotó: Shutterstock

A pénteki bejelentés szerint a vállalkozás hamisan állította ügyfeleinek, hogy tevékenysége megfelel az amerikai szabályoknak. Noha a cég a bűnösségét nem ismerte el, vállalta a 12 millió dollár büntetés kifizetését és azt is, hogy a cégvezető Ben Borgers is fizet 2 millió dollár bírságot – írja a Financial Times.

A Borgers az elmúlt években az amerikai tőzsdei cégek körében több száz kisebb-nagyobb ügyfelet gyűjtött, köztük a volt elnök közösségi oldalát működtető Trump Mediát, ám az SEC szerint az általuk elvégzett könyvvizsgálatok háromnegyede hibás volt.

Ezért a hatóság a vállalkozás bezárása mellett döntött.