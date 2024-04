Fejlesztési tervei finanszírozása érdekében új, egyenként 10 forint névértékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító részvények zárt körű forgalomba hozatalát jelentette be kedden a Budapesti Értéktőzsde Xtend-piacán jegyzett Navigator Investments.

Jutasi Zoltán, a Navigator Investments igazgatósági elnöke

A társaság igazgatósága a közgyűlés felhatalmazás alapján az alaptőke felemelésével legalább 150 millió és legfeljebb 200 millió forint összkibocsátási célértékben hajtja végre a tőkebevonást, részvényenként 100 forintos kibocsátási érték mellett.

A jegyzésben legfeljebb 149 jogi és természetes személy vehet részt – tették hozzá. A résztvevőknek legalább ötszázezer forint értékben kell jegyezniük.

A jegyzés során a jelenlegi részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát kizárták.

A Navigator igazgatósága felhatalmazta az igazgatóság elnökét a tervezett forgalomba hozatalhoz kapcsolódó döntések meghozatalára, valamint a szükséges eljárások lefolytatására, így különösen az alaptőke-emelésben részt vevő befektetők kiválasztására, a nekik szóló ajánlattétel kidolgozására és átadására.

Sőt, arra is felhatalmazást kapott az elnök, hogy a tőkebevonási célértékektől a jegyzés eredményének ismeretében az üzleti érdekek szem előtt tartásával eltérjen.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatát az igazgatóság a beérkezett és pénzügyileg teljesített befektetői kötelezettségvállalások alapján hozza meg, egyben felkérte az elnököt, hogy a részvénykibocsátást követően gondoskodjék az új részvények BÉT Xtend platformjára történő bevezetéséről.

A Navigator idén már végrehajtott egy zárt körű emelést, annak eredményeként valamivel több mint 5 millió darab új részvényt vezettek be az Xtend-platformra április 10-én. A cég nemrég jelentette be, hogy nyilvános kibocsátásra és a Standard kategóriájába való átlépésre is készül.

A társaság részvényei kedden napközben 7 százalékkal, 63 forintra estek.