Kevesebb aktív felhasználóval bővült az év elején a Spotify tábora, mert a zenei streamszolgáltató ezúttal szűkebbre fogta a marketingbüdzséjét, s ez megbosszulta magát. A legalább havi rendszerességgel a Spotifyt hallgatók száma 615 millióra gyarapodott, ami az egy évvel korábbihoz képest 19, az előző negyedévihez viszonyítva viszont csak 2 százalékos növekedés. A bővülés egyaránt elmaradt a Spotify saját előrejelzésétől és az elemzők 618 milliós mediánbecslésétől.

Joe Rogan amerikai komikus podcastja nagyon pörög a Spotifyon / Fotó: AFP

A reklámmentes zenehallgatásra áldozni is hajlandó prémium-előfizetők számában is pozitív elmozdulás volt, bár az éves 14 és a negyedéves 1 százalékos bővülés hallatán aligha dobnak hátast a befektetők. A 239 millió fizető felhasználó viszont rendszeresen utalja az előfizetési díjat, ennek köszönhetően a társaság bevétele éves összevetésben 20 százalékkal, 3,636 milliárd euróra nőtt, 40 millióval túllőve az LSEG elemzői konszenzusán.

Faragott kiadásain a Spotify

Az utóbbi időszakban elrendelt költségcsökkentések, leépítések – decemberben 1500 fős karcsúsítást jelentettek be –, valamint a reklámkassza kulcsának eltüntetése örvendetes mozgást váltott ki a profitsoron, a svéd vállalat fennállása óta először ért el egymilliárd euró feletti negyedéves bruttó profitot egyetlen negyedév alatt.

A nyereség 31 százalékkal, 1,004 milliárdra hízott.

A megszorításokkal sikerült a befektetők kedvére tenni, a megugró profit és a 2,4 százalékponttal, 27,6 százalékra felsrófolt bruttó haszonkulcs is erre utal. Az utóbbit a podcastüzletág felfuttatása segítette. A Spotify egymilliárd euró fölött költött a podcastüzletág megerősítésére, és ez, ha látványos bukások mellett is, de bejött neki.

Joe Rogan megszerzésére százmillió dollárt sem sajnált a Spotify / Fotó: Getty Images

Náluk fut a leghallgatottabb podcaster, Joe Rogan komikus műsora is, az ő leigazolása több százmillió euróba került. Harry herceg és Meghan Markle podcastjáért 25 millió dollárt dobtak ki, ám a pár a két és fél év alatt mindössze 12 epizódot volt képes leszállítani, mire a szerződésük tavaly júniusban kifutott. A Spotifyon elmélkedett Barack Obama volt amerikai elnök és felesége is az élet nagy kérdéseiről.

Daniel Ek vezérigazgató elismerte, hogy voltak húzós időszakaik, és neki személy szerint álmatlan éjszakái a podcastbizniszbe ölt hatalmas összegek megtérülése kapcsán, de mára kiderült, hogy jó lóra tettek, új profitcentrumot hoztak létre a vállalaton belül.

Folytatódik a növekedés, erősödik az árfolyam

A piac honorálta is az erőfeszítéseket, a 30 százalék feletti részesedésével globális piacvezetőnek számító Spotify árfolyama a New York-i tőzsdén 11 százalékkal erősödött. A vállalat a folyó negyedévre 631 millió havi aktív felhasználót remél, ez 2,6 százalékos plusz a március végi állapothoz képest, s elmarad az LSEG 636,3 milliós elemzői várakozásától.

A cég 28,1 százalékos bruttó marzsot céloz meg, ami már jobban hangzik. Daniel Ek elmondta még, hogy minden területen növekedési pályán akarnak maradni, s a marketingkiadások „felébresztése” is ezt a célt szolgálja majd. Dolgoznak egy olyan új konstrukción is, amely csak a zenehallgatóknak szól majd, be bővebbet erről nem árult el, ahogy az esetleges árkorrekciókról sem beszélt.