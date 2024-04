A Paco Rabanne és Nina Ricci márkáról ismert spanyol Puig csoport piaci értéke elérheti a 13,9 milliárd eurót részvényeinek közelgő tőzsdei bevezetésével (IPO). Korábban még tízmilliárd eurós kapitalizációt valószínűsítettek az elemzők.

A Puig szépségipari luxusmárkája a Paco Rabanne. A cég irányítása az alapító família kezében marad / Fotó: Shutterstock

A divatcikkeket és parfümöket gyártó, családi kézben lévő kereskedőcég ugyanis a 22,0–24,5 eurós sávban szeretné értékesíteni részvényeit a madridi tőzsdén, egyrészt meglévő értékpapírjainak eladásával, másrészt új kibocsátású részvények értékesítésével.

Hárommilliárd eurót vonna be a Puig

Az előbbiből 1,36 milliárd, az utóbbiból 1,25 milliárd eurós bevételre számítanak, pluszban az IPO-t szervező Goldman Sachs is jelezte, hogy 390 millió euróért jegyezhet a Puig részvényeiből, és élni is fog ezzel az opciójával. A spanyolok így 3 milliárd euró körüli friss forráshoz jutnának az IPO révén.

Ilyen volumenű IPO majd egy évtizede nem volt a madridi tőzsdén.

A Puig az AENA repülőtér-üzemeltető 2015. februári IPO-ját múlhatja felül. A felkínált részvények úgynevezett B kategóriájúak, azaz kevesebb szavazati jog társul hozzájuk, egyebekben viszont megegyeznek az A kategóriás törzsrészvényekkel. A jegyzési periódus ma indul, és április 30-án zárul, a részvényekkel először május 3-án, pénteken kereskedhetnek.

A Puig hiánypótló szerepet vállal a madridi tőzsdén, amely már régóta szomjúhozik egy igazi luxusipari cégre

– idézi a Reuters José Ramon Iturraigát, az Abante Asesores portfóliómenedzserét, akinek cége jól ismeri a terepet, mivel a spanyol cég riválisában, a globális piacvezető L’Oréalban is van részesedése. Szerinte a megadott jegyzési sáv túlzott optimizmusról árulkodik, úgy véli, a Puig a kedvező piaci hangulatot akarja megragadni,

az IPO pedig a szunnyadó befektetői étvágy felkeltésének lakmuszpapírja lehet.

A Puig az utóbbi időben már kereste a kitörési pontokat, megvásárolta a bőrápolási luxustermékeket, parfümöket gyártó Byredót, valamint a hasonló profilú, szépségápolási cikkeket készítő Charlotte Tilburyt.

A L’Oréal utolérhetetlen, de megközelíthető

Ezzel kezdte a lassú felzárkózást az ágazat nagyjai, így a 237 milliárd dollár piaci értékű L’Oréal és a 49 milliárd dollárra taksált Estée Lauder irányába. A tavaly 4,3 milliárd eurós forgalmat bonyolító Puig tervei között szerepel a terjeszkedés a jól fizető ázsiai piacon, de további cégfelvásárlásokkal bővítheti portfólióját az IPO-ból befolyó összegből.

A L’Oréalnál az év elején a kommerszebb márkák forgalma nőtt nagyot / Fotó: Shutterstock

A szépségiparban pedig a pandémiát követően ismét nagy a pezsgés, és ennek megfelelően a lehetőségek is szinte korlátlanok. Az ágazat összbevétele az idén piackutatók szerint akár 7 százalékkal is nőhet.

A Puig fejlődéséhez tehát minden adott, az viszont kételyeket ébreszt a befektetőkben, hogy a névadó-alapító família kezében marad a teljes irányítás, szavazati többségük birtokában stratégiai kérdésekben az ő szavuk dönt.

Meglepő adatokkal rukkoltak elő a franciák

Tavaly a Puig 19 százalékkal, 4,3 milliárd euróra tudta növelni árbevételét, adózás előtti eredménye pedig 849 millió euróra rúgott. A vállalat 20 százalékos üzemi marzzsal dolgozott. Az 1914-ben alapított Puig portfóliójában olyan márkák képviseltetik magukat, mint

a Paco Rabanne,

a Nina Ricci,

a Charlotte Tilbury,

a Dr. Barbara Sturm,

a Dries Van Noten

és a Jean Paul Gaultier.

A szépségipar derűs idei kilátásait a piacvezető francia L’Oréal első negyedéves forgalmi jelentése is alátámasztja. A társaság 11,24 milliárd eurós bevételről számolt be, ez 9,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban elértet. A Jefferies elemzői csupán 6,1 százalékos pluszt valószínűsítettek. A jó hírekre a cég New Yorkban jegyzett letéti jegyei 6,5 százalékkal drágultak.

Észak-Amerika és Európa vitte a prímet, mindkét térségben 12 százalék körüli bővülés volt. A termékek körében ezúttal a luxust képviselő márkák szerényebb eredményt produkáltak, ezt azonban bőven túlkompenzálták a kommerszebb márkák, főként a bőr- és hajápolási cikkek fogytak jól.

A kommersz termékkör bevétele 11,4 százalékkal bővült éves összevetésben. A La Roche-Posay és a CeraVe márkával fémjelzett dermatológiai portfólió 21,9 százalékos pluszt hozott, köszönhetően annak, hogy a L’Oréal ezen termékeit bizalmat ébresztő orvosi ajánlással látják el. A luxuscikknek számító parfümkollekció 1,8 százalékkal növelte eladásait.