Tőzsdére megy a többi között a Paco Rabanne és a Nina Ricci kozmetikai termékeiről és parfümjeiről ismert spanyol családi vállalkozás, a Puig, szándékukat bármelyik percben hivatalosan is bejelenthetik a Bloomberg értesülései szerint. A barcelonai társaság részvényesei 2-3 milliárd eurós bevételre számítanak az elsődleges tőzsdei bevezetés (IPO) révén, melynek helyszínéül a madridi börzét jelölték meg.

A Puig csoport egyik ékköve, a Paco Rabanne parfümválasztéka egy dubaji shopban / Fotó: Shutterstock

A Puig nem kommentálta az értesülést, a céghez közeli forrásoktól is csak annyit tudott meg az amerikai hírügynökség, hogy a tárgyalások még folyamatban vannak, sem az időpont, sem a felkínált részvénymennyiség nincsen kőbe vésve.

Madridot választja IPO-jának a Puig

A Puig színrelépése némi gyógyírt jelent a spanyol tőkepiac számára, ahol a befektetők még mindig a Bergé y Compañía nevű autóalkatrész-logisztikai vállalatcsoport múlt héten lefújt IPO-ja által keltett csalódáson igyekeznek túljutni. A Bergé az Astara nevű autómegosztó leányvállalatát vitte volna tőzsdére, de a langyos befektetői érdeklődésre hivatkozva az utolsó pillanatban visszalépett.

A Bergé és a Mitsubishi Motor tulajdonában lévő vállalat kétmilliárd eurós kapitalizációt célzott meg. Ezzel szemben a befektetési bankárok a húsvét és a nyár berobbanása közötti időszakra pezsgést vártak a spanyol IPO-piacon, de ez úgy látszik elmarad, pedig úgy tűnt, hogy a 2022 elején beindult kamatemelkedési hullám miatt kiszikkadt IPO-piac végre kezd magára találni.

A vezető madridi tőzsdeindex is jó formában van

A tőzsdeindexek remeklése is bátorítólag hatott, ahogy Amerikában a Reddit közösségi portál, Európában pedig a svéd Galderma kozmetikai óriáscég zürichi megmérettetése is sikeresen zárult. Spanyolország viszont csendes, ott a megújuló, tiszta energiaforrások hasznosításával foglalkozó Acciona 2021-ben történt tőzsdére lépése óta nem volt érdemleges méretű IPO.

Tízmilliárd eurót érhet a Puig

Óva intheti a Puig részvényeseit az is, hogy a német Douglas kozmetikai lánc AG német parfüm-kiskereskedő múlt havi frankfurti bevonulása enyhén szólva is kudarcos volt , ott a kínálati sáv alsó szélére lőtték be a árát, az árfolyam pedig az IPO óta 8,8 százalékot veszített erejéből.

A német Douglas kozmetikai-lánc gyengén indított a frankfurti tőzsdén / Fotó: Shutterstock

A Douglas 850 millió eurónyi forrást gyűjtött a tőzsdei bevezetés során, pluszban egy 300 millió eurós tőkeinjekciót is kapott nagybefektetőitől, a CVC csoporttól, illetve az alapító Kreke családtól, így a vállalat piaci kapitalizációja – a részvények bevezetési árán számolva – elérte a 2,8 milliárd eurót. A düsseldorfi székhelyű vállalat korábban közölte, hogy a tőzsdei bevezetésből származó bevételét adóssága csökkentésére fordítja.

Az 1914-ben alapított, s máig a család irányítása alatt álló Puig azonban más tészta, portfóliójában olyan divatruházati márkák is képviseltetik magukat, mint

a Charlotte Tilbury,

a Dr. Barbara Sturm,

a Dries Van Noten,

és a Jean Paul Gaultier.

Tavaly a Puig 19 százalékkal, 4,3 milliárd euróra tudta növelni árbevételét, adózás előtti eredménye pedig 849 millió euróra rúgott. A vállalat 20 százalékos üzemi marzzsal dolgozott 2023-ban, piaci kapitalizációja szakértők szerint simán elérheti a 10 milliárd eurót.

