Az infláció sem billentette ki a forintot, a 388-on is túlerősödött ma reggel

Izgalmas tőzsdenyitásra ébredtek pénteken a befektetők. Másfél év után ismét emelkedő inflációt mutató makroadatot közölt a KSH a nyitás előtt, ráadásul két blue chip is jelentett hajnalban. Az OTP számaira nem lehetett panasz, ellenben a Mol elég felemás gyorsjelentést adott ki. Emellett már a BUX csütörtöki zárórekordja is megalapozta a pénteki kereskedés hangulatát.

Rekord után is felfelé indult a BUX / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A csütörtökön 69 ezer pont felett záró BUX péntek reggel is felfelé kereste az irányt, és 69 300 felett nyitott. Az első negyedórában csillapodott a lendület, de így is maradt a 0,3 százalékos kezdés. Ezzel a magyar vezető indexe lényegében együtt mozog a német DAX indexszel és a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel is.

A hajnali gyorsjelentés után felpattant az OTP, már az első fél órában félmilliárdos forgalommal emelkedett bő fél százalékot, s 18 500 forint közelében mozgott.

A szintén negyedéves számokat jelentő Mol viszont előbb enyhe negatív korrekciót mutatott, majd felfelé tájékozódott, de az iránykeresés inkább a 0,1-0,2 százalékos morzsolódás irányába hajlik. A jegyzés 3030 forint közelébe süllyedt.

A részvény-visszavásárlási aukció hírére már csütörtökön is lendületesen emelkedő Magyar Telekomban péntekre is maradt szusz. Már nyitás után 0,4 százalékos pluszba lendült, és 939 forintig kapaszkodott.

A csütörtökön szintén nagyot emelkedő Richter késve kereste péntek reggel az irányt, mert befektetői átaludták a tőzsdenyitást. Ám utána bő félszázalékos negatív korrekció indult. A 9500 forint közelébe süllyedt.

Jó formát mutatott csütörtökön a forint: az euró-forint kurzusa napon belül 388 alatt is járt, de végül nem tudott alatta zárni. És péntek reggel is a 388-as támasz felett kezdte a napot a jegyzés. Ám az inflációs adatra leszúrt a kurzus a támasz alá, 387,64-ig, majd innen kezdődött forintgyengülés, melynek során az euró-forint 388 közelébe emelkedett. Vagyis

továbbra is az erős oldalon mozog a forint,

és a csütörtökön tesztelt technikai szint letörése van napirenden, képbe kerülhet a 387 forintos euró.

A Société Générale elemzői szerint a magyar piaci rali túl erős és túl gyors volt, s most a forint árazása kedvezőbb, mint ami az MNB lépéseiből következne.