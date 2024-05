Vegyes felvágott képét mutatja a Mol gyorsjelentése

A Mol csoport 382 millió dollár adózás előtti eredményt ért el az idei első negyedévében, ami az előző negyedévhez képest 18 százalékos, míg az előző év azonos időszakához képest 29 százalékos csökkenést jelent. Az elemzők az eredmény 31 százalékos visszaesését várták.

A finomítói üzletágra a kormányzati intézkedések és a leállások, a kitermelésre az alacsonyabb gázárak hatottak kedvezőtlenül / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csalódást keltett az olajiparban fontos mutatószámnak tekintett újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA,

mely 718 millió dollár lett a negyedévben, ami 1 százalékos növekedést jelent éves alapon. Míg az elemzői várakozás az volt, hogy 3,6 százalékkal 739 millió dollárra emelkedik ez a mutató.

Pénteken éjfélkor tette közzé a BÉT honlapján az idei első negyedéves gyorsjelentését a Mol. A csoport 2024 első negyedévében 402 millió dollár egyszerűsített szabad cash flow-t ért el, ami 22 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A társaság megerősítette az idei éves iránymutatást.

A finomítás-kereskedelem üzletágban (Downstream) a Brent-alapú finomítási árrés 10 dollár/hordó szint fölé nőtt és a petrolkémiai árrések is emelkedtek, a termelés azonban csökkent a finomítói leállások miatt. A magyarországi extra kormányzati intézkedések továbbra is befolyásolták az eredményeket, így a bevétel alapú a Brent–Ural-adó és a szén-dioxid-adó. Az üzletág teljesítménye 12,2 százalékkal maradt el az elemzői konszenzustól: a 281,3 millió dolláros speciális tételek nélkül számított EBITDA éves alapon 6 százalékos visszaesést jelent.

A kutatás-kitermelés üzletág (Upstream) 92,3 ezer napi hordóegyenérték szénhidrogén-termelést ért el az első negyedévben, ami 800 napi hordóegyenérték-növekedést jelent az előző negyedévhez képest. Kazahsztánban tavaly decemberben megkezdték a gáztermelést, ami az első negyedévben 1300 napi hordóegyenérték-többlettermelést eredményezett. A kelet-közép-európai termelés szintje enyhén csökkent a horvátországi szárazföldi mezők természetes csökkenése miatt, míg a magyarországi termelés magas szinten maradt a természetes hanyatlás ellensúlyozására irányuló sikeres erőfeszítéseknek köszönhetően. A csoportszintű fajlagos termelési költség az általános inflációs nyomás ellenére változatlan maradt az előző évhez képest, a csökkenő villamosenergia-árak, a magasabb termelés és az alacsony költségű eszközök felé történő elmozdulás miatt. A szegmens 262 millió dollárnyi, speciális tételek nélkül számított EBITDA-t ért el az első negyedévben, ami az elemzői konszenzustól 1,7 százalékkal maradt el, míg a tavalyi év első negyedévéhez viszont 7,5 százalékkal lett alacsonyabb.



Hasít a Fresh Corner, de jól ment az üzemanyag is

A fogyasztói szolgáltatásoknál a nem üzemanyag (gasztro-, élelmiszer- és nem élelmiszer-értékesítések) marzs folytatódó javulása, illetve az egyes töltőállomások értékesítéséből származó nyereség is hozzájárult az első negyedéves eredményekhez. Annak ellenére, hogy Magyarországon korábbi akvizíciós megállapodások miatt csökkent a hálózat mérete, az üzemanyag-értékesítés volumene 6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg az egységnyi üzemanyagmarzs 2 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A Fresh Cornerek száma 2024 első negyedévében 1 260-ra nőtt a 2023 első negyedévi 1 172-ről.

Az üzletág eredménye meglepetést okozott,

a 143,5 millió dollárnyi speciális tételek nélkül számított EBITDA több mint 20 százalékkal múlta felül az elemzői konszenzust, s éves alapon is 13,5 százalékkal haladta meg a tavalyi szintet.

A körforgásos gazdaság szolgáltatások eredményeire hatással volt a vártnál alacsonyabb kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) bevétel realizálása, ami egyszeri 30 millió dolláros veszteséget jelentett. A szegmens így mínusz 10 millió dolláros EBITDA-t ért le. A visszaváltási rendszer (DRS) január 1-je óta működik, körülbelül 2400 gyűjtő automatát telepítettek és vásároltak a kiskereskedelmi telephelyeken országszerte. A rendszer felfuttatása a július 1-jéig tartó türelmi időszak után várható.

A gáz üzletágának eredményét a kedvező makrogazdasági környezet és a regionális szállítási szolgáltatások iránti változó kereslet együttes hatása határozta meg. Ebben az üzletágban a speciális tételek nélkül számított EBITDA 79,4 millió dollár volt, ami az elemzői konszenzusnál 14,2 százalékkal magasabb.

A Mol csoport pénzügyi eredményei ismét bizonyították rugalmas üzleti modellünk hatékonyságát. Miközben megbirkóztunk a külső környezet kihívásaival, stabil eredményeket tudtunk felmutatni. Stabilitásunk kulcsfontosságú Közép-Európa ellátásbiztonságának megerősítéséhez és olyan stratégiai beruházások megvalósításához, mint a hamarosan átadásra kerülő 1,3 milliárd eurós poliolkomplexum Tiszaújvárosban.

– mondta Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató. Hozzátéve: márciusban ambiciózus beruházási menetrenddel frissítették stratégiájukat, mellyel nemcsak a vállalatcsoport, de a közép-európai ipar versenyképességét is növelni tudják. Annak ellenére, hogy a teljesítményüket rendkívüli kormányzati elvonások is nehezítették. Továbbra is elkötelezettek az energiaátmenet folytatása és az energetikai szuverenitásunk növelése mellett.