Minden soron hatalmas javulásról számolt be a Booking.com mögött álló Booking Holdings első negyedéves gyorsjelentésében. A szállásközvetítő cég bevétele éves alapon 17 százalékkal, 4,4 milliárd dollárra nőtt az időszakban, kiigazított nyeresége pedig jelentősen, 61 százalékkal, 708 millió dollárra ugrott. Az egy részvényre jutó eredmény még ennél is nagyobb mértékben, 76 százalékkal javult, és 20,39 dollárra növekedett.

Az oldalon történt foglalások teljes értéke éves alapon 10 százalékkal, 43,5 milliárd dollárra nőtt, a lefoglalt szobák száma pedig 9 százalékkal bővült ezzel párhuzamosan. A cég vezérigazgatója, Glenn Fogel az eredmény kapcsán bejelentette, a cég a második negyedévben, június 28-án

8,75 dolláros osztalékot fizet részvényenként a befektetőinek,

ami megegyezik a márciusi részvényesi kifizetéssel is. A Booking árfolyama a gyorsjelentés közzététele után 11,3 százalékkal ugrott meg a piaczárást követő elektronikus kereskedésben, innen azonban viszonylag gyorsan korrigált, jelenleg 1,9 százalékkal jár feljebb a jegyzés, mint ahol záráskor volt.

Nagyot drágultak a Booking részvényei az elmúlt egy évben

A Booking.com elmúlt éve pedig sok minden volt, de unalmas vagy nyugodt biztosan nem: a szállásközvetítő portált Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálat alá vonta, miután nem fizette ki időben a szállásadókat, de nemrég már a spanyol hatóságok figyelmét is felkeltette a vállalat, akik egy félmilliárd eurós bírságot is kilátásba helyeztek számára.

A vállalat vezetése azonban a jelenlegi negyedévvel kapcsolatban is bizakodó: a Booking pénzügyi igazgatója, Ewout Steenbergen kiemelte, minden jel szerint tartani tudják majd az éves eredményvárakozásuk április–június időszakra vonatkozó részét, a második negyedéves számok ugyanakkor a vártnál jobban sikerült első három hónap miatt alacsonyabb dinamikát mutathatnak.