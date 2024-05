Az Apple is beszállt a mesterségesintelligencia- (MI) fejlesztés versenyébe. Saját csipjén dolgozik, melyet az MI-szoftverek futtatására terveztek. Az új csipet már a nyáron bemutathatja a telefongyártó, melynek legutóbbi három iPhone-modelljét még a saját befektetői sem találták túl izgalmasnak. Ám az iPhone 16-ot MI-funkciókkal turbóznák fel a tervek szerint.

Fotó: AFP

Az elmúlt évtizedben az Apple vezető szereplővé vált a csiptervezésben. A félvezetőket az iPhone, iPad, Apple Watch és Mac készülékekbe építették. Új minőséget jelent a szerverprojekt, aelyi az ACDC (Apple Chips in Data Center) kódnevet kapta, s már évek óta dolgoznak rajta a vállalat szakemberei, együttműködve a Taiwan Semiconductorral. Még bizonytalan a bemutató, de

az Apple számos új MI-terméket és bejelentést ígért a júniusi Worldwide Developer konferenciájára.

A cég szóvivője nem volt hajlandó kommentálni a The Wall Street Journal értesülését.

Az ügyet ismerő emberek szerint az ACDC az MI-modellek futtatására összpontosít, így az MI-fejlesztésekben piacvezető Nvidia dominanciáját egyelőre nem veszélyezteti az Apple.

Lépéskényszerben van az Apple, mert a versenytárs Microsoft és Meta már dollármilliárdokat költöttek az MI-fejlesztésekre. És a csalódást keltő negyedéves számok miatt a befektetők is türelmetlenek. Nem véletlenül mondta a gyorsjelentés után Tim Cook vezérigazgató, hogy

hiszünk az MI átalakító erejében, és hisszük, hogy vannak olyan előnyeink, amelyek megkülönböztetnek minket ebben az új korszakban, beleértve az Apple zökkenőmentes hardver-, szoftver- és szolgáltatásintegrációjának egyedülálló kombinációját.

Sajtóértesülések szerint az Apple M sorozatú csipjeinek fejlettebb verziói, melyeket jelenleg a fogyasztói termékekhez terveznek, képesek lehetnek bizonyos MI- funkciók végrehajtására, például a szerverekben történő következtetésre. Kedden az Apple várhatóan bemutat egy új iPadet, amely potenciálisan új M sorozatú processzorral rendelkezik.

Az idei első negyedévben a vállalat

legfontosabb üzletágának a vezető piacán szenvedett kínos vereséget.

Az iPhone kínai piaci részesedése 19 százalékot zuhant az első három hónapban éves alapon, s ezzel az amerikai társaság a harmadik helyre csúszott vissza. Ebben szerepet játszhatott, hogy a Huawei visszatért a prémiumkategóriába.

Az Apple részvényei az idei eddigi közel 2 százalékos esés ellenére is drágák a széles piachoz képest: a következő 12 hónapban várható nyereségének 25-szörösén forog a papír. Elemzők szerint az évtizede hatalmas Apple-pakettet tartó Warren Buffett tőzsdegurunak is ez most a legkockázatosabb befektetése. De egyben a leggyümölcsözőbb is, amennyiben 5,9 százalékos részesdésével 120 milliárd dolláros nem realizált nyereségen ül.