Kevesebb mint egy év alatt dupláztak, akik ide fektettek be

A befektetendő tőke leggyorsabban a kaszinók rulettasztalai mellett duplázható meg, például a piros-fekete játékkal, vagy veszíthető el ugyanilyen gyorsasággal. Szerencsére aki értelmesebb módon kétszerezné meg a befektetése értékét, nem kell messzire mennie, a Budapesti Értéktőzsde részvényeiből válogatva is meglepően rövid idő alatt elérhető 100 százalékos hozam. Legalábbis több példa van arra, hogy aki az elmúlt 12 hónapban egyedi részvényt vett a BÉT-en: duplázott, sőt a legjobb időzítéssel elég volt erre 6 hónap is.

Nem kell messzire menni a gyors duplázásért. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A VG összeállítása alapján az alábbi 7 részvényből kellett válogatni annak, aki egy év alatt meg akarta kétszerezni a pénzét. Így fest tehát a magyar magnificent seven portfólió:

ANY Nyomda – Magyar Telekom – Appeninn – Opus – Waberer’s – BIF – Delta Tech

Erre a hetesre jellemző, hogy az elmúlt egy évben a jelenlegi ár feléért hozzá lehetett jutni a részvényeikhez (az osztalékot most nem vettük figyelembe). A leggyorsabb vagyongyarapodást az ANY Biztonsági Nyomda tette lehetővé, szinte hihetetlennek tűnik, de mindössze fél éve, tavaly novemberben a jelenlegi 3820 forintos árfolyam feléért kereskedtek az ANY papírokkal. Pedig abszolút nem spekulatív részvényről van szó, sokan a stabil osztalékfizetés miatt veszik-és-tartják – emellett a befektetők láthatóan jól fogadják a cég külföldi növekedési sztoriját és a rendre erős negyedéves profitszámokat. A következő jelentésre már csak május 24-ig kell várniuk.

Nem sokkal korábban kellett megnyomni a vétel gombot a Telekomban bízó befektetőknek, ez a papír tavaly szeptemberhez képest a kétszeresét éri már és mint a héten kiderült, nem alaptalanul, sikerült lepipálni a várakozásokat az első negyedéves profitszámokkal, olyannyira, hogy az éves tervet is fölfelé módosította a menedzsment.

Az Appeninnel még úgy is duplázni lehetett, hogy idén április óta már inkább lefelé csorog az árfolyam, de aki tavaly augusztusban szállt be, még most is 100 százalékos megtérülést láthat az egyenlegében.

Aki tavaly júliusban a nyaralási célpontok helyett a részvénypiaci beszállókat böngészte, szintén 100 százalék hozamnak örülhet mára,

ha elkapta az Opus, Waberer’s és a BIF részvényei közül bármelyiket.

Az Opus papírokban ráadásul még bőven lehet tartalék, a holding csütörtökön jelentette be a második részvényvisszavásárlási programját, 2 milliárd forintos kerettel.

A Waberer’s első negyedéve nem lett túl erős, a nettó nyereség – elsősorban egyszeri tételek és devizahatások miatt – 89 százalékkal csökkent, de az év második fele sokkal erősebb lehet.

A BIF sztori pedig akkor lett volna igazán érdekes, ha az árfolyam felfutását egy magas osztalékizetés koronázza meg, de mint kiderült SZIT-státusz ide vagy oda, csalódniuk kellett a befektetőknek.

A blue chip részvények közül középtávon még az OTP duplázta az árfolyamot, a részvényeseknek a duplázáshoz másfél évet kellett várniuk. A Moltól az árfolyam kétszereződése 3 és fél évig tartott, de itt már eléggé torzít az osztalékhatás, az elmúlt 3 év alatt az olajtársaság részvényenként összesen 752 forint osztalékot is kifizetett.