Fordulat: mégis beengedhetik a magyarokat a Talgo vonatgyártóba

A lehető legnagyobb figyelemmel kísérjük a felvásárlási ajánlatot, és várjuk, hogy más szereplők, köztük pénzügyi befektetők vagy más gyártók is beszálljanak. Az alternatívát kormányzati támogatás nélkül is ki lehet alakítani, ám megfontoljuk a támogatást is. Ezen dolgozunk