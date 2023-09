A doppingvétség miatt nyolc évre eltiltott orosz súlyemelő, Tatyjana Kasirina a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) friss határozata értelmében három világbajnoki, három Európa-bajnoki címétől és számos további győzelmétől kénytelen örökre búcsút venni, amelyeket 2013 és 2017 között szerzett.

A világ legerősebb női súlyemelőjeként tartották számon.

Fotó: STRINGER

A CAS ítélete – amelyről az insidethegamnes.biz szakportál számolt be – azt is jelenti, hogy Kasirinát megfosztották a 2014-es kazahsztáni világbajnokságon női ólomsúlyban felállított valamennyi világcsúcsától is. A független sportjogi testület az után határozott az ügyben, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezést nyújtott be az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA) fegyelmi bizottságának azon döntése ellen,

amely Kasirinát minden doppingvétség alól felmentette.

A hosszú időn át a világ legerősebb női súlyemelőjeként számon tartott sportolót 2020 novemberében ideiglenesen felfüggesztették tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy használatának kísérlete miatt. Nyolc hónappal később a RUSADA-testület viszont rehabilitálta őt, ám már túl késő volt ahhoz, hogy kvalifikálja magát a tokiói olimpiára. A WADA tavaly ősszel benyújtott fellebbezése nyomán született meg a mostani CAS-döntés és lépett életbe Kasirina nyolcéves eltiltása, amely augusztus utolsó hetében kezdődött, és az orosz sportoló 40 éves korában ér véget.