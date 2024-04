A Red Bull csapat 2018 és 2022 után ismét hadjáratot indít a fiatal Formula-1 versenyző, Lando Norris megszerzéséért. A McLaren 24 éves pilótája a sanghaji futamon meglepetésre a második helyen robogott át a célszalagon, ezzel pedig ismét elindította a pletykákat az átigazolásáról.

Lando Norris: végül a Red Bullnál köthet ki a fiatal autóversenyző? / Fotó: AFP

Formula-1 átigazolások: Lando Norris tényleg megy a Red Bullhoz?

Az idei év legnagyobb F1-átigazolása Lewis Hamilton és a Ferrari násza volt. A hétszeres világbajnok a következő szezontól már az olasz istálló piros autóiban fog versenyezni. A világsajtón futótűzként söpört végig a brit pilóta átigazolása, a következő nagy dobás pedig Lando Norris lehet.

A fiatal versenyzőt már régóta meg akarja kaparintani a Red Bull, de Norris eddig mindig kikosarazta őket – írta meg az Essentially Sports. A csapat főnöke, Christian Horner még meg is jegyezte egy interjúban, hogy valahányszor szóba elegyedik Lando Norisszal, a pilóta másnap hosszabbít a McLarennel. Feltehetően Lando Norris tisztában van vele, hogy a Red Bullnál csak másodhegedűs lehetne Max Verstappen mögött, így inkább kiélvezi, hogy a McLarennél ő a sztár.

Ennek ellenére a Red Bull kezében ott lehet egy adu, ami átírhatja az eddigi tapasztalatokat. Lando Norris jelenleg sokkal kevesebbet keres, mint a száguldó cirkusz nagyágyúi.

Ahogy arról a Világgazdaság már korábban írt, a Forma-1-ben hatalmas különbségek vannak a versenyzők fizetései között. Természetesen a legjobban Lewis Hamilton keres, akinek a Mercedes évi 51 millió eurót adott a volán mögött. A bérrangsor második fokán viszont már ott van a Red Bull, akik 41 millió euróval gazdagítják Max Verstappent évente. A sztárokhoz képest Lando Norris mindössze 4,65 millió eurós fizetést kap a McLarentől, amivel éppen csak befér a mezőny 10 legjobban kereső F1-es versenyző közé.

Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy jelenleg a Red Bull rendelkezik a Forma-1 leggyorsabb autóival. Egy igazi autóversenyzőnek ez mindenképpen kecsegtető lehetőség, amire nehéz lenne nemet mondani.

Ki kell emelni azt is, hogy Lando Norris szerződése, amit még 2022-ben írt alá, 2025-ig szólt, szóval van rá esély, hogy hamarosan istállót váltson.

Nem Lando Norris Red Bullba igazolása lenne a legmeglepőbb lépés a sportág elmúlt éveiben. Természetesen már Lewis Hamilton Ferrariba igazolása is felborzolta a kedélyeket, de voltak még hasonló váratlan bejelentések. A Motorsport.com gyűjtötte össze a a legsokkolóbb Formula-1 átigazolásokat. Ezek között szerepel Vettel, aki 2014-ben jelentette be, hogy a Red Bull után a Ferrarinál folytatja. Megemlítették még a Fernando Alonsot, aki többször is székhelyet váltott, például 2007-ben, amikor a Renault-tól a McLarenhez távozott, majd nem okkal később vissza tért a Renault-hoz.