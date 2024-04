Bejött az erőfitogtatás és a fenyegetőzés az FC Barcelona labdarúgó-csapatának, amely ezáltal rövid és hosszú távon is sokkal több pénzt csikar ki az amerikai Nike-ból, mint amennyi az eredeti szerződésükben szerepelt. Az mellékes hatás, hogy a német Puma így hiába tett mesés ajánlatot, a lényeg, hogy az elmúlt idők eszetlen költekezése és a stadionfelújítás terhe alatt nyögő Barca nem megy csődbe. Sőt.

Folytatódik az 1998 óta tartó partnerség: a Barcelona focistái továbbra is Nike-ban szerepelnek majd / Fotó: MTI / Alberto Estevez

Már novemberben pusmogtak arról, hogy nincs minden rendben a Barcelona és a Nike között, de a téma akkor pörgött fel igazán, amikor

a Puma idén tavasszal bejelentkezett az ajánlattal, hogy hajlandó lenne évi 120 millió eurót (47 milliárd forintot) – sőt, egyes források szerint plusz 100 millió euró (39 milliárd forint) „aláírási” pénzt – fizetni,

hogy a klub összes korosztályos és felnőtt csapata nagymacskás cuccban focizzon a pipás helyett.

Az nem jó, ha teljesítményhez kötött a támogatás összege

A Katalóniába még küldöttséget is menesztő németek tökéletes pontra tapintottak, mert az amerikaiak évi 85 millió eurót (33 milliárd forintot) fizettek, a további 20 millió euró (8 milliárd forint) viszont már sporteredményekhez kötött bónusz.

Joan Laporta, a Barcelona elnöke az alapösszeget is kevesellte, és főleg meg akart szabadulni attól a kitételtől, hogy feltételekhez kössék a pluszokat – tudniillik a Barcelona pénzügyei olyan rossz állapotban vannak, hogy a klub gyakorlatilag a csőd szélén egyensúlyoz.

Tavaly hiába igazoltak új játékosokat, a Spanyol Labdarúgó-szövetség nem engedte regisztrálni őket, amíg a klub nem termelte ki az ellenértéküket. Ezt végül a saját tévécsatornája és egyéb kereskedelmi jogok értékesítésével érte el, amivel ugyan a felszínen maradt, de gyakorlatilag felélte a jövőjét.

Joan Laporta klubelnök idén sem szeretne lemondani nagynevű futballisták szerződtetéséről / Fotó: MTI / Alejandro Garcia

Következésképp abszolút nem engedheti meg, hogy kérdőjeles tételekkel kelljen számolnia egy támogatói szerződésben.

Milyen büntetési tételei vannak a Nike-nak?

A Marca felderítette, hogy mekkorák a problémásnak minősített, sporteredményekhez (pontosabban azok hiányához) kötött büntetési tételek a Nike-szerződésben:

ha a Barca nem nyeri meg a spanyol bajnokságot, akkor a következő évi apanázsból 5 százalékot vonnak le,

ha nem jut el a Bajnokok Ligája (BL) elődöntőjéig, akkor 10 százalékot,

ha nem jut be a Bajnokok Ligája csoportkörébe sem, akkor 30 százalékot,

ha nem jut be egyik nemzetközi kupasorozatba sem akkor pedig már 60 százalékot.

A legutóbbi két befejezett idényből egyben lett spanyol bajnok a csapat, a BL-ben viszont messze volt az elődöntőtől, ezek nyomán érezhetően megcsappant a Nike-tól érkező támogatás – ráadásul idén sem lesz bajnok, és idén sem jutott be a BL-elődöntőbe. Úgyhogy márciusban Laporta közölte is a Nike-val, hogy vagy „kompenzálják a klubot” az aktuális piaci áraknak megfelelően, vagy felmondja a szerződést.

Mindenre nyitottak vagyunk, ám nem fogadhatunk el kevesebbet, mint amennyit a piac fizetne. Ügyvezetőként az a felelősségünk, hogy a klub számára elérhető legjobb megállapodást biztosítsuk

– mondta az elnök, részletezve, hogy 45 napot adott a Nike-nak, de elégedetlen az egyeztetések alakulásával, hiába állnak partnerségben 1998 óta.

A Puma azzal vigasztalódhat, hogy a Manchester City továbbra is a legfőbb partnere / Fotó: MTI / Peter Powell

További ijesztgetésként bedobta azt is, hogy a dán Hummel is érdeklődik, de még az is előfordulhat, hogy nem is rivális márkával állapodnának meg, hanem saját maguk gyártanák le a cuccokat. Erről persze villámgyorsan kiderült, hogy irreális elképzelés, úgyhogy maradt a Puma és a Nike egymás elleni kijátszása.

Ami be is jött.

A Fradi azért átöltözhet Pumába

A Nike ugyanis kénytelen-kelletlen megadta, amit a Puma ajánlott: 120 millió eurót idényenként és kikötések nélkül, ráadásul tíz évre, plusz a százmillió eurós aláírási bónuszt is. Az utóbbi azért kritikus, mert a továbbra is fojtogató pénzügyi helyzet miatt

júniussal bezárólag 60 millió euróra (23,5 milliárd forintra) mindenképp szükség van, hogy ne legyen katasztrófa,

sőt, új játékosokat is lehessen vásárolni. Viszont a békekötés révén nem kell felmondani a Nike-szerződést és jókora fájdalomdíjat fizetni utána, ráadásul további jó hír, hogy a héten a vezetőedző, Xavi is meggondolta magát, és mégsem távozik a nyáron.

A Puma pedig vigasztalódhat azzal, hogy így is számos európai nagycsapatot öltöztet, ráadásul a Manchester City és a Milan mellé a pletykák szerint a sorozatban hatodik magyar bajnoki címét a hét végén bebiztosító Ferencváros is bekerülhet.

Habár a zöld-fehéreknél nem ez a legfelkapottabb téma mostanság, hanem az, hogy a Gazprom lehet az új főszponzor.