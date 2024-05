Szoboszlai Dominik a McDonald’shoz igazolt

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Telekom után újabb világmárkával kötött megállapodást a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik. A McDonald’s egy Facebook-bejegyzése szerint a németországi Európa-bajnokságra készülő futballista a cég reklámkampányának arca lett.

Több évre szóló együttműködést kötött Szoboszlai és a McDonald’s / Forrás: McDonald’s

Most már hivatalos: több évre szóló együttműködést kötött a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a magyarországi McDonald’s. A partnerség első lépéseként május 30-án, a Szoboszlai Live eseményen a szurkolók is megismerhetik a sportoló kedvenc menüjét, amelyet június 4. után lesz elérhető. Az együttműködés részeként a válogatott labdarúgó a hazai Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány munkáját is segíti.

„Nem számít, milyen sikeres vagy híres vagy, bárkinek lehet egy kedvenc McDonald’s-menüje. Ez a McDonald’s Famous Orders kampányának alapgondolata. Amikor a hazai bevezetést terveztük, nem volt kérdés, hogy itthon is egy igazi világsztárral dolgozzunk együtt. Adta magát, hogy a helyi Mekis kedvencek című kampányunkat egy izgalmas egyedi választással, Domi kedvenceivel indítsuk el” – mondta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője.

„Korábban többször szóba került már, hogy valahogy természetes kapcsolatom van a McDonald’sszal. Egy-egy sikerélmény vagy elért eredmény után a Meki is gyakran képbe került. Szuper érzés és megtisztelő, hogy egy ilyen világmárka partnere lehetek.

Különleges számomra, hogy idehaza az én kedvenceimmel ismerkedhetnek meg először a Meki-rajongók, és ezzel világsztár előadók és sportolók sorához csatlakozhatok” – mondta Szoboszlai Dominik.