Teljesen őszinte leszek, fogalmam sem volt arról, hogy Slot neve is felmerült a Liverpoolnál, mint lehetséges befutó. Valójában semmit sem tudtam róla, sem az általa preferált játékstílusról, és valószínűleg sok emberhez hasonlóan rögtön egyből rákerestem a Google-on, hogy megnézzem, ki is ő valójában – írta véleménycikkében Robbie Fowler, a Liverpool FC és az angol labdarúgó-válogatott korábbi kiváló csatára. A világ sajtóorgánumai gyakorlatilag már tényként számolnak be arról, hogy a Vörösök megtalálták a német Jürgen Klopp utódját az eddig a Feyenoordnál edzősködő holland Arne Slot személyében.

Arne Slot: milliók gugliznak arra, hogy ki lesz Szoboszlai Dominikék új főnöke a Liverpoolnál (Fotó: AFP)

Arne Slot: röpködnek a milliók a hollandért

A brit újságok már azt is tudni vélik, hogy a 'Pool rekordösszegnek számító 9,4 millió fontot (4,3 milliárd forint) fizet, fizethet ki Slot szolgálataiért, aki Klopp kilenc éves regnálása után lesz az új főnök a nyártól az Anfield Roadon. Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy korábban többen is „lyukra futottak”, miután a német Leverkusennel sikert sikerre halmozó Xabi Alonsót már összeboronálták az észak-angliai klubbal, majd ugyanezt tették a Sporting portugál edzőjével, Rúben Amorimmal is. Utóbbinak ráadásul érvényes szerződése van 2026-ig Lisszabonban, így a hírek szerint 15 millió eurót (5,86 milliárd forint) kellene fizetnie érte annak, aki alkalmazni szeretné. Ugyanennyit kellene „leperkálni” a liverpooli vezetőknek a ligarivális Brighton olasz szakvezetőéért, Roberto De Zerbiért, akit még a Manchester City korszakalkotó spanyol menedzsere, Pep Guardiola is agyondicsér.

Google: a szomáliai Liverpool-szurkolók a legkíváncsiabbak

Ez esetben talán nem túlzás azt állítani, hogy a világ szeme Arne Sloton van: az elmúlt egy hétben szinte alig volt a Földön olyan ország, ahol nem kerestek rá a 45 éves holland szakember nevére. Népességarányosan – az Egyesült Királyságon kívül – a szomáliai Liverpool-szurkolók voltak a legkíváncsiabbak Szoboszlai Dominikék új vezetőedzőjére (mert úgy hírlik, a brit szokásoktól eltérően nem menedzseri titulust kap majd), megelőzve Mauritiust, valamint Etiópiát. Az is érdekes, hogy az európaiak közül – ugyancsak népességarányosan – az írek „falták” a legjobban a Slottal kapcsolatos híreket, míg a top tízbe még az izlandiak és a hollandok fértek be április 23. és 30. között.

Ki az az Arne Slot?

Profiként nem volt kiemelkedő futballista, noha három csapattal is szerepelt a holland élvonalban, miközben játékospályafutása során kétszer megnyerte a másodosztály küzdelmeit – emlékeztet rá a Híradó.hu, hozzátéve: felnőtt edzői karrierjét az SC Cambuur együttesénél kezdte, ahol először másodedzőként, majd megbízott vezetőedzőként tevékenykedett.

2019-ben az AZ Alkmaar szakvezetője lett, a koronavírus miatt félbeszakadt idényt a második helyen fejezte be a gárda, igaz, a világjárvány miatt végül nem hirdettek bajnokot. 2021-ben a Feyenoordot vette át, első szezonjában pedig kis híján történelmet írt: a Konferencia-ligában a döntőig meneteltek a rotterdamiak, ám végül a José Mourinho vezette olasz AS Roma nyerte a harmadik számú kontinentális sorozatot 2022 májusában.

A portál rámutat a Slot-hatásra: a Feyenoord a 2022–2023-as kiírásban megszerezte története 16. bajnoki címét, a most zajló évadban pedig

75 ponttal,

80 rúgott és

24 kapott góllal a második helyen állnak, és immár

biztos Bajnokok Ligája-részvevők.

Ráadásul idén sem maradtak trófea nélkül: április 21-én a Holland Kupa döntőjében 1–0-ra legyőzték a Nijmegent.