A Coca-Cola HBC tavaly ősszel jelentette be, hogy jelentősen növelni kívánja Magyarországi kávépiaci jelenlétét. A tervek szerint a Caffè Vergnanóval 0,5, a Costával 3,5 százalékos részesedést szerezhet 2023 végére. A Costa Coffee már 2019-ben a csoporthoz került, a Caffè Vergnano forgalmazását 2022-ben kezdte meg a cég azt követően, hogy 30 százalékos részesedést szerzett az olasz Casa del Caffè Vergnano vállalatban. A Coca-Cola HBC nem új ezen a területen, korábban a Lavazza kávékat forgalmazta. Az anyavállalat szlogenje, hogy a nap minden órájára kínáljon innivalót, így a kávétól a gyümölcsleveken keresztül az üdítőig és a szeszes italig meglehetősen széles skálát fed le a termékkínálata.

Így néz ki egy Caffè Vergnano kávézó. Fotó: Shutterstock

A Caffè Vergnano egészen más szint a kávépiacon, mint az eddigi termékek. A Costa Coffee alapvetően angol márka (két olasz alapította Londonban a pörkölőüzemet, és innen indult útjára a kávézóhálózat alapvetően franchise-rendszerben, a cél pedig a márkával jelen lenni és a nagy kávézóláncokkal felvenni a versenyt), míg a Caffè Vergnano „cento per cento” olasz prémiumkategória, amely kifejezetten az olasz eszpresszóra és az eszpresszóalapú meleg italokra pörkölt és kevert termék. Jóllehet menet közben a Costa Coffee is elsősorban a kiskereskedelemben van jelen, mind az automata, mind a kapszulás kávéfőzőkhöz kínál hagyományos és speciális keverékeket. Itthon ma már nemigen látni (a repülőtéren kívül) Costa kávézókat, ugyanis azok franchise-tulajdonosa megszüntette a működését.

A Caffè Vergnanóval kötött tavaly előtti ügyletben a Coca-Cola vállalta, hogy az értékesítési hálózatát adja az olasz kávévállalat és kávémárka magyarországi (illetve európai) megismertetéséhez.

A Casa del Caffé Vergnano családi tulajdonban lévő kávéipari cég, a székhelye Santenában található. A kiskereskedelemben és a szupermarketekben erőteljes piaci szerepre törekszik. Hozzá kell tenni, hogy az olasz kávépiac rendkívül elaprózott, a hagyományos termékekből is több márka létezik, de olyan magasabban kvalifikáltak is megtalálhatók köztük, mint a Caffè Vergnano. Azok mellett Olaszországban és Európában is egyre nagyobb szerepet kapnak a kávéspecialitások, amelyek méltó ellenfelei a hagyományos olasz pörkölésű kávéknak. Itt kell megjegyezni, hogy a fő kávéfogyasztás jellemzően otthon és a munkahelyen történik, általában reggel – mindez az egyes márkák kiskereskedelmi jelenlétét érinti. A magyar vásárlóközönség nem szívesen ad ki „sok” pénzt kávéra, legfeljebb – mai árfolyamon számolva – 1,2-1,3 eurót eszpresszóra. Itthon ezt fogyasztják leginkább.

Ugyanakkor a kávézóláncok melegital-kínálata meglehetősen messze esik ettől az árszinttől, ami magyarázat lehet, hogy miért nincs minden sarkon egy coffe to go egység, mint például Londonban vagy Berlinben – ahol a fogyasztók jellemzően ugyancsak sokallják egyes láncok árszintjét.

A magyar kávépiac értéke 67 milliárd forint, ami eddig nagyjából 8 százalékkal bővült évente (most az infláció miatt nemigen tudni, hogy milyen növekedési szintre áll be). Az éves kávéfogyasztás 19 millió kilogramm, ez 2021-ben 6 százalékkal csökkent egy év alatt a piac átrendeződése miatt. A hazai piac egyharmadát az őrölt kávék teszik ki. 2020-ban az egy főre jutó kávéfogyasztás 2,7 kilogramm volt, ami a várakozások szerint 2025-re 2,9-re nő. A Costa Coffee-termékek forgalma például tavaly száz százalékkal nőtt, így a piaci részesedése elérte a 2,3 százalékot. A Coca-Cola HBC Magyarország a Caffè Vergnanótól ennél erősebb növekedést vár, de a hírek szerint ez a márka is erősen jelen lesz a kapszulás piacon, amely nagyban hozzájárult a piac átalakulásához.

A kávégourmet-k általában lesajnálják a kapszulás termékeket, ám az innováció és az igények egyértelműen ezen terület irányába mutatnak, ugyanis egy átlagos fogyasztó számára ez a legkézenfekvőbb és lepraktikusabb módja a jó minőségű kávé elkészítésének.

Ráadásul a pandémia az egekbe repítette a kapszulás kávék forgalmát, erősen megtépázva a kávézók forgalmát. Többek között ez is közrejátszott abban, a márkaügyi jogi problémák mellett, hogy a Costa kávézólánc eltűnt a hazai piacról. A Costa kávézókat a Lapker tulajdonosa, a Lagardère kezdte működtetni, majd az L-Coffee Kft. vette át, de mint a cég korábban közölte, nem volt megfelelően védve a franchise-hálózat, kizárólag a márkára volt oltalom, a termékekre nem. Ez a cég szerint kiszolgáltatottá tette a hálózatot. Továbbá a hazai franchise-tulajdonos több más Coca-Cola-intézkedéssel sem értett egyet, ezért 2021-ben úgy döntött, bezárja az üzleteit. Ez 29 egységet jelentett országszerte. (A Costa kávézók master franchise-jogai is az atlantai székhelyű The Coca-Cola Companyhoz kerültek, miután 4,9 milliárd dollárt fontot költött a Costa Coffee márka teljes portfóliócsomagjára.)

Ezért is érdekes a Caffè Vergnano kávézók megjelenése. Ma úgy tetszik, a Costa Coffee erős kereskedelmi márkává igyekszik kinőni magát a hazai piacon, amelynek egyre nagyobb szerep jut a kapszulás szegmensben. A Caffè Vergnano viszont megkapja a kávéházi/kávézólánc támogatást, csakúgy, mint a Costa Coffee nagy konkurense, a Starbucks, amely ugyancsak jelen van a kiskereskedelemben.

Nem titok, hogy a teljes piacot a technológiai innováció „zavarta” meg.

Mind a kapszulák, mind az automata és félautomata gépek elterjedése megnövelte a kávéfogyasztást a lakás falai között. A forgalmazók ezt a trendet igyekeznek lekövetni, ehhez kínálnak egyre nagyobb mennyiségben választékot.