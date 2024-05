Egy kávé mellett sem ciki órákon át üldögélni, laptopozni, vagy laza üzleti megbeszélésekre hívni a partnereket a Centrál Kávéházban, ahol a több mint százéves falak között hajdan is ugyanígy otthon érezték magukat a betérők.

Budapesten félezer kisebb-nagyobb kávéház üzemelt száz éve / Fotó: Centrál Kávéház

Az immár 137 éve megnyílt nagykávéházhoz legfeljebb másfél tucat hasonló korú és jelentőségű működik még Európában, ahol épp Budapest az, ahol a legtöbb, összesen négy megmaradt máig.

Bakancslistagyártók

A négy kivételes történelmű hely közül kettőt, a Centrál mellett a New York Kávéházat is az Eventrend Group üzemelteti, amely időközben a bakancslistás vendéglátóhelyek specialistájává vált. A céghez tartozik még a Gundel is, hasonlóan sikeres új korszakát élve.

Budapestet Kosztolányi Dezső kávévárosként, mások

a kávéházak fővárosaként emlegették száz éve, méltán, hiszen félezer kisebb-nagyobb kávéház üzemelt itt.

Fénykorukat és megélhetésüket sokáig a lakhatási válság táplálta, a sötét, hideg és szűkös apró lakások helyett a kor emberei érthetően szívesebben időztek a társasági élet központjaiban. Ma egészen más okból érkeznek a kávéházakba a vendégek, a személyes találkozásra a home office térhódításának korszakában is szükség van. Vagy még inkább szükség van, mint korábban.

A legendás eggs Benedict: rendületlenül népszerűek a tojásételek reggelire. És ebédre. No meg vacsorára is akár / Fotó: Centrál Kávéház

Csakhogy a kávéházak átalakultak, sikeressé azok váltak, ahol reggeltől estig feszengés nélkül órákra be lehet ülni. Mint a Centrálban, amelynek könnyed hangulatát az abroszmentes asztalok is jelzik.

A belvárosi dzsungellé alakított, növényekkel teli, hatalmas zöld terasszal, méretes üvegportálokkal, nyáron könyöklővé alakítható ablakokkal, apró tárgyak és relikviák vidám sokszínűségével otthonossá tett Centrál mára megtalálta helyét a kávéházakban ma sem szűkölködő Budapesten.

A Centrál Kávéház sikerének titka

Miért ne kérhetne bárki vacsorára a páratlanul széles egg Benedict kínálatból egy fogást?

Ki mondja, hogy délután háromkor nem lehet reggelizni, illetve, hogy reggeli ételeket csak reggel lehet fogyasztani?

– teszi fel a költőinek szánt kérdést Kőrössy Zoltán, a Centrált üzemeltető Eventrend Group egyik alapító társtulajdonosa.

Mi biztos nem mondjuk

– teszi hozzá –, ezért a nyitva tartási időben hozzánk betérők azt választanak és akkor, amikor csak akarnak.

Számunkra ezt jelenti a nagykávéházi brunch irány.

Magyarországon egyedülálló, kizárólag eggs Benedict-variációkat tartalmazó étlappal üdvözölte saját évfordulóját a költészet napján az irodalmi múltú kávéház. Ez az étel a nagykávéházak tipikus és ikonikus fogása. Jellemzően reggelire fogyasztják, de ezt senki sem foglalta törvénybe.

A Benedict-tojás „feltalálása” a fáma szerint egy kissé bohém amerikai tőzsdeügynöknek, Lemuel Benedictnek köszönhető, aki 1894-ben kétségbeesetten keresett gyógyírt macskajajára és az egyik hotelben „vajas pirítóst, buggyantott tojást, ropogós szalonnát és egy kurta hollandiat” rendelt. Az alapanyagok harmóniája annyira lenyűgözte Oscar Tschirkyt, a maitre d’hotelt, hogy felvette a reggeli- és ebédmenükre, de a szalonnát sonkával, a pirítóst pedig egy pirított angol muffinnal helyettesítette.

Két éve kapott új főbejáratot a kávéház / Fotó: Centrál Kávéház

A Centrálban

hét különböző eggs Benedict-variáció került az étlapra,

az arabos-padlizsános, franciás ízvilágú, steak csíkokkal, esetleg shakshukával kombinált tojásétel egész nap készül a 250 vendégre méretezett hatalmas kávéházban.

Fontos felütés a történelmi kávéházak legújabbkori sikertörténetének, jelesül a Centrál népszerűségében az, hogy az Eventrend koncepciója szerint a kávéház olyan vendéglátóhely, ahol a gasztrotermékekért fizet a vendég, de igazából egy találkozási helyre vált belépőt. Ez historikusan is így volt, és így maradt, a Centrálban is az átlagnál nagyobb vendég számmal, egy étteremnél lényegesen alacsonyabb átlagos fogyasztással pörögnek a napok.

Kávéházi gasztronómia

Van egy klasszikus kávéházi gasztronómiai irány és trend a világban, ezek az úgynevezett komfort foodok, olyan ételek, amelyek általában könnyen érthetők, gyorsan elkészíthetők, populárisok, és egy tányérral is elegendőek ahhoz, hogy a vendég úgy érezze, jóllakott.

A reggeli tojásételek, a Benedict étlapon szereplők mindegyike szinte főételnek betudható, ráadásul közismertek, kedveltek, de igényes,

összetett módon készülnek, vagyis többek annál, mint amit az ember otthon csak úgy összedob

– fogalmaz a cégtulajdonos.

Nagy sláger a klubszendvics, bécsi szelet, a burgundi marharagu, ami egy zöldséges klasszikus francia étel friss krumplipürével.

A kávéházi menüsor gerince a tojásos ételek sokszínűsége / Fotó: Shutterstock

A kávéházi menüsor a nap minden szakában fogyasztható, változatos egytálételek sokasága.

A hely, ami hosszan marasztal

Ma már nem töltenek a kávéházban fél napokat, mint régen, de

határozottan tovább maradnak a vendégek, mint egy cukrászdában vagy modern kávézóban.

Kényelmes megoldás a partnert meghívni egy italra, nem kell az ebédjét is fizetni, mégis tágas, kellemes, oldott hangulatú helyen lehet kötetlenül tárgyalni.

Ma is több órát időznek a Centrálban a vendégek, mint máshol, a hely időutazásra hív és komoly törzsvendégkörrel működött mindig is / Fotó: Centrál Kávéház

Időközben észrevétlenül, vagy inkább szervesen beépültek a város szövetébe turisztikai attrakcióként is a történelmi nagykávéházak.

Nagyon kevés több mint 100 éves márka van, a mostani sikeres gasztrovállalkozások többségének korát is tízéves ciklusokban mérik még – hangsúlyozta Kőrössy Zoltán.

A Centrál időutazást kínál, hiszen csaknem másfél évszázados falai között időztek és alkottak a magyar irodalom legnagyobbjai közül nagyon sokan.