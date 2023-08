Már nem arról álmodnak a német nyugdíjasok, hogy Dél-Spanyolországban töltsék el a nyugdíjas éveiket – erről közölt hosszú cikket a nagy múltra (120 év) visszatekintő spanyol lap, az ABC. Az újság azzal magyarázza a jelenséget, hogy az elmúlt időszakban Magyarországon 25 százalékkal nőtt a betelepülő német nyugdíjasok száma, ezt pedig rossz hír a spanyol üdülőövezeteknek.

Spanyolország helyett egyre több német nyugdíjas választja új otthonának Magyarországot és a Balatont (Fotó: Shutterstock)

Az ABC-nek több német nyugdíjaskorú is nyilatkozott, akik azt mondták, hogy

a magas adók

és a drágaság elől,

valamint az emberségesebb bánásmód

és a jó közbiztonság miatt

menekülnek el szülőhelyükről Magyarországra.

Miért költöznek a német nyugdíjasok Magyarországra?

Sebastian például egész életében egy berlini logisztikai társaságnál dolgozott, 2022 májusában vált nyugdíjassá. Már csomagol, hogy Magyarországra költözzön. Pedig eredetileg azt tervezte, hogy a katalán Costa Brava régió lesz az otthona idős évire, ahol mindig is töltötte a nyarakat. Végül mégis Magyarország mellett döntött: az eladott német lakása árából alapozza meg itt új életét. Sebastian azt mesélte, hogy Magyarország egy televíziós adás nyomán merült fel célállomásként. A Mitteldeutscher Rundfunk (MRD) csatorna riportot sugárzott a német állampolgárok Magyarországra történő kivándorlásáról. Erről egyébként a Világgazdaság is részletesen beszámolt annak idején. Sebastian akkor szembesült vele, milyen alacsonyak a magyar ingatlanárak a németországihoz képest.

Utánanéztem és tényleg igaz volt. Magyarországon sokkal olcsóbb és kényelmesebb az élet, így egy számunkra megfelelő balatoni házat kezdtünk el keresni

– elevenítette fel a történteket. A spanyol lap Aline esetéről is beszámolt, aki most Zánka környékén él a férjével. Az asszony azt mondta, Németországban már egyszerűen nem tudtak megélni a nyugdíjukból. "Azt kellett megélnünk, hogy Pfalzban (Nyugat-Németország, Rajna-vidék – a szerk.) egy élet munkája után elszegényedtünk, itt viszont kényelmesen élünk az 1400 eurós nyugdíjunkból". Kiemelte, hogy náluk is perdöntő volt az alacsony ingatlanár, ahogy az olcsó élelmiszer is. A német lakásuk érékesítéséből nem csak, hogy új házat tudtak venni, hanem még tartalékot is tudtak képezni. "Keszthelyen 49 ezer euróért teljesen felújított ingatlant lehet találni ötezer négyzetméteres telekkel. Németországban ennyiér egy garázst sem kapni" – erről már már Otmar Heider német ingatlanközvetítő beszélt, aki húsz éve él Magyarországon.

Talán a legmegrendítőbb beszámolót a 77 éves Beate adta az ABC újságnak. Azt mondta, ebben a korban már nincs szükség luxusra, csak nyugalomra és csendre. Nagyon szomorú volt, amikor el kellett adnia a lakását a berlini Skalitzer Strasse utcában Kreuzberg kerületben.

A szüleim és a nagyszüleim öröksége. Tudom, milyen nehéz volt nekik újjáépíteni a háború után, de ezen a környéken már egyszerűen nem lehet élni, a drogok és az erőszak melegágya. Félelmetes kimenni az utcára. Azt nem engedhettük meg magunknak, hogy Berlin egy másik részén vásároljunk.

Margarete Würzburgból származik, ő arra mutatott rá, hogy a magyarországi nyugdíjazásuk egyfajta tiltakozás. "Több mint 33 éven át dolgoztam, fizettem az adókat. Mos 82 évesen alig havi 800 euróból kellene megélnem, ami Németországban a szegénységhez elég. Ez nagyon igazságtalan, a német állam megfeledkezett rólunk" – panaszkodott. Szerinte ezért vándorol ki egyre több nyugdíjas más országokba, ahol egyszerűen jobban bánnak velük.

Az utolsó megszólaló Anke, aki egy idősek otthonában él Magyarországon. Ő a humánusabb ellátás reményében költözött át. Azt tapasztalta, hogy Németországban sokat kiabáltak vele az ápolók és kevés törődést kapott. A Covid után a fia segített neki elintézni, hogy felvegyék egy magyar intézménybe, ahol eddig emberségesebb bánásmódot talált.

A Balaton a német nyugdíjasok paradicsoma

A statisztika visszaigazolja a személyes eseteket. Magyarországon 25 százalékkal nőtt az országban életvitelszerűen tartózkodó német nyugdíjasok tábora. A német nyugdíjbiztosító 2021-ben még 5 398 személynek utalt ki magyarországi bankszámlákra nyugdíjat. A 2022-es évre vonatkozó adatok még nem ismertek, de a hozzáérők szerint ez a szám megsokszorozódott: jelenleg is mintegy 14 ezer kérelem van folyamatban. Azt is lehet tudni, hogy tavaly 67 ezerrel több német nyugdíjas kért szociális segélyt, mint 2021-ben arra hivatkozva, hogy a nyugdíjuk nem fedezi a minimális megélhetésüket. Így ők már összesen 1,2 millióan vannak, csak 2022-ben 6 százalékkal emelkedett a létszámuk. Ennek okait egészen Gerhardt Schröder korábbi kancellárig vezetik vissza, aki 2003-ban benyújtotta az Agenda 2010 nevű reformot, ami átszabta a német szociális ellátórendszert. Ezt a programot okolják a német nyugdíjak csökkenéséért is és ez vezetett ahhoz, hogy ma a Balaont úgy emlegetik, mint "a német nyugdíjasok új paradicsomát".