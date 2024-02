Amióta tavaly november végén hivatalossá vált, hogy Magyarország bevezeti az egynapos autópálya-matricát, az a kérdés tartja lázban az autós társadalmat, hogy pontosan mikortól lehet majd megvásárolni.

Egynapos matrica: kiszivárgott egy dátum, mikortól lehet megvásárolni Magyarországon – de senki ne vegyen rá mérget. Fotó: Németh András Péter

Bár ez azóta se derült ki hivatalosan, azt nem lehet mondani, hogy ne álltak volna be fejlemények. Legutóbb például az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kormányzati dokumentumai közé került fel a „használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról” szóló rendelet jogharmonizációs célú módosításának tervezete, ebből pedig több részlet is kiderült az egynapos autópálya-matricáról.

Meddig érvényes a magyar egynapos autópálya-matrica?

A rendelet maga 2024. március 1-jén lép hatályba, de ez korántsem jelenti azt, hogy akkortól meg is vásárolható az egynapos matrica. Deklarálttá vált viszont, hogy az új útdíjtermék bevezetése egy uniós irányelv átültetésére vezethető vissza, amelyet még 2022. február 24-én fogadott el az európai parlament. A tervezet normaszövege is megjelent, ebben pedig lefektették az egynapos matrica bevezetésének a kereteit:

a napi jogosultság a vásárló által megjelölt naptári napon 0 órától 24 óráig él, tehát csak az adott naptári napra szól,

az árát a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) teszi közzé a honlapján,

a közzététel és a hatálybalépés között pedig legalább 30 napnak el kell eltelnie.

Mikortól vásárolható meg az egynapos autópálya-matrica Magyarországon?

Mindebből tehát arra lehet következtetni, hogy mivel a rendelet márciustól biztosan éles, ezért az ár közzétételének február utolsó napjáig, 29-ig meg kell történnie. A 30 napos türelmi időt figyelembe véve ez azt jelenti, hogy március második felében, inkább a vége felé már kapható lesz Magyarországon is az egynapos autópálya-matrica. Egy ennél is pontosabb dátum szivárgott ki, amit azonban érdemes fenntartásokkal kezelni.

Különböző felületeken – köztük kormánypárti képviselők közösségi oldalán is – az jelent meg, hogy

az egynapos autópálya-matrica március 25-től válik elérhetővé.

Ugyanez az információ az Autopalyamatrica.hu oldalon is olvashatóvá vált, igaz, utólag ezt törölték. Ott most már csak az áll, hogy a bevezetés pontos dátum még nem elérhető, de az eddigi információk alapján 2024 tavaszán várható. Az Index még akkor szemlézte a cikket, amikor a március 25-i dátum is szerepelt benne.

A március 25-i dátum azonban egyáltalán nem légből kapott. A Világgazdaság már tavaly nyáron megírta, hogy az Európai Parlament és a Tanács Eurovignetta irányelve rögzítette a bevezetés határidejét, amely 2024. március 25-öt jelölte meg végső dátumnak. Addig csak opcionális az egynapos matrica bevezetése. Ez jó eséllyel azt is jelenti, hogy előbb aligha fogják az uniós tagállamok tömegével alkalmazni az irányelvet.

Már csak azért sem, mert ez szembemenne az adott államháztartás érdekeivel.

Az egynapos jogosultság ugyanis lényegében bevételkiesést termel az országok útdíjrendszereiben, hiszen egy drágább útdíjtermék felől egy olcsóbb felé tereli a vásárlásokat. A változásnak tehát az államkassza nem, csupán az átutazó, az úgynevezett tranzitforgalom örülhet.

Akárhogy is, ezt az időpontot érdemes fenntartásokkal kezelni, és senki ne vegyen rá mérget, hogy valóban akkortól kezdődik meg Magyarországon az egynapos autópálya-matrica értékesítése. Ennek okairól az útdíjszabályozás folyamatát jól ismerő források beszéltek a Világgazdaságnak.

Mennyibe fog kerülni az egynapos autópálya-matrica Magyarországon?

Az egynapos matrica megjelenésének legfőbb feltétele, hogy a vonatkozó rendeletet kihirdessék a Magyar Közlönyben. Ez mostanáig nem következett be. Ennek hiányában viszont a NÚSZ sem tudja közzétenni az árazást a honlapján, ami pedig az értékesítés startjának kritériuma. Még akkor sem, ha egyébként az egynapos matrica ára már ismert. A számítás alapja, hogy az egynapos matrica ára az éves matrica árának (57 260 forint) legfeljebb 9 százaléka lehet.

Ez tehát a D1-es kategóriában 5153 forintot eredményezne, de a kerekítési szabályok miatt a végső ár 5150 forint lesz.

A D2-es díjkategóriába tartozó járművek esetében az egynapos matrica ára 7310 forint lehet.

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Közlönyben kihirdetésre váró rendelet végső soron felülírhatja az értékesítés hatályosulásának 30 napos limitjét, amit akár szűkebbre is szabhat. Ha ez így is történne, tudomásunk szent nem okozna nehézséget az útdíjszolgáltatónak, és adott esetben rövidebb határidővel is meg tudja kezdeni az egynapos autópálya-matrica értékesítését Magyarországon.