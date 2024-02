Ha nem is markáns, de mégiscsak fordulat következik a magyar üzemanyagpiacon – derült ki a Holtankoljak.hu adatközléséből.

Végre: péntektől csökken az üzemanyag ára Magyarországon – de nem mindenki örülhet. Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől hosszú idő óta újra csökken a nagykereskedelmi ár, igaz, csak a gázolaj esetében. De ez is valami, hiszen legutóbb január 10-én, másfél hónapja következett be üzemanyagár-csökkenés a dízel esetében. Most pénteken tehát újabb ármérséklődés következik:

bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe a gázolaj beszerzési ára.

Ezzel a végére is értünk a jó híreknek, a benzin ára ugyanis a héten már biztosan nem változik. Így aztán az átlagárak tekintetében az alábbiakra számíthatnak a sofőrök a töltőállomásokon a hét második felében:

95-ös benzin – 618 forint/liter,

gázolaj – 657 forint/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, a kutakon jellemzően ennél 4-5 forinttal alacsonyabb a literenkénti ár. Ugyanakkor például az autópályás töltőállomásokon már több tíz forinttal magasabb. Mindenesetre a mostani bejelentés alapján az látszik, hogy az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 74, a dízelár pedig 83 forinttal drágult,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 33 és 42 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A nagyjából 80 forint körüli literenkénti drágulás azt jelenti, hogy egy átlagos, 50 literes tankolás 4000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Ezen a héten szerdától a benzin nagykereskedelmi ára emelkedett, ugyancsak bruttó 4 forinttal. Akkor a dízelé stagnált. A hét utolsó munkanapjától tehát a dízel csökken ugyanennyivel, miközben a benzin árához nem nyúlnak. Legközelebb jövő héten hétfőn érkezik újabb jelzés a magyarországi üzemanyagárak alakulásáról.