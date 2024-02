Kihalás fenyegeti a vidéki kiskocsmákat

Míg 2010-ben még 21 500 italüzlet, kávézó, zenés-táncos szórakozóhely volt Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint, addig számuk tavaly már 45 százalékkal kisebb, 12 200 volt. A Kisalföld járt utána, hogy mi okozza a kocsmák eltűnését országszerte.

A romándi Napsugár büfé tulajdonosa, Nagy Zoltán szerint a kocsma ma már nem a falu központja, és az sem igaz, hogy aranybánya lenne az üzemeltetőnek, mégpedig azért, mert eltűnőben vannak a közösségek. Elmondta azt is, hogy az ő kocsmája sem lenne nyereséges, ha nem az élelmiszerbolttal együtt működtetné. Elmondta azt is, hogy

550 forintért ad egy korsó sört, ami jóval alacsonyabb haszonkulcsot jelent a vendéglátásban megszokottnál, ugyanis azt az árat az emberek nem fizetnék meg.

Fotó: Gyurina Zsolt / Kisalföld

A romándi kocsmáros elmondta azt is, hogy azért még mindig sokan járnak, jó a társaság, sőt a hely egyben szellemi műhely is, ott született például a romándi templom toronyórájának az ötlete. Nagy Zoltán beszélt arról is, hogy

míg a dohányzás megtiltását a kocsma meg se érezte, addig a költséges és bonyolult elektronikus adminisztráció nagyon nagy terhet jelent.

Az ott tartózkodó egyetlen vendéggel azt is felidézték, hogy a környéken mennyi italozó szűnt meg az elmúlt években.

Problémát jelent az is, hogy sokan inkább az otthonukban isznak, gyakran a pénzhiány miatt. Bakonygyirót polgármestere, Léhner Dezső szerint az is problémát jelent, hogy számos üzem megszűnt a faluban, ami az italmérések forgalmát is visszafogta. Elmondása szerint a fiatalok Győrbe vagy Vinyére járnak, míg az idősebbek a pincesort látogatják.

Valiczkó Mihály, Győrasszonyfalva első embere is azt emelte ki, hogy az emberek inkább a boltban veszik meg a italt, és otthon kortyolgatják el. Bácsik Ildikó, a Károlyházán található Domino presszó üzemeltetője pedig arról beszélt, hogy az emberek egyre többet dolgoznak, és már hamar hazamennek.

Fertőboz polgármestere, Kutrucz Gyula arra hívta fel a Kisalföld figyelmét, hogy míg kávézó, vinotéka van, presszó egy sincs a településen.