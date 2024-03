A most zárult tranzakció előzményeként tavaly novemberben írt alá részvényadásvételi megállapodást az MBH bank a Fundamenta többségi tulajdonrészének megvásárlásáról a német Bausparkasse Scwäbisch Hall AG-val, illetve a két kisebbségi, osztrák, valamint német tulajdonossal – hangzott el a tranzakció sikeres lezárultát bejelentő sajtótájékoztatón. Ezzel most két, a piacon meghatározó szereplő ügylete zárult le.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ugyanitt került sor az ünnepélyes aláírásra Barna Zsolt, az MBH vezérigazgatója, és Mike Kamann, a BSH AG igazgatóssági elnöke részéről. A Fundamenta ezt követően is önálló márkanévvel és cégvezetéssel, de immár az MBH Bank konszolidált leányvállalataként működik tovább.

Mindez nem teljesen előzmény nélküli, Barna ugyanis már korábban, a VG 55 konferencián is utalt az MBH céljaira, amikor szó szerint azt üzente az ellenfeleiknek, „kössék fel a gatyájukat”.

Az aláírási ceremónia előtt az MBH vezérigazgatója emlékeztetett, tavaly tavasszal jött létre Magyarország első tisztán magyar tulajdonú bankja, amelyik megkerülhetetlen piaci szereplővé vált. Jelenleg is vezető négy különböző területen, beleértve a vállalati és az agrárhitelezéseket is, stratégiai céljuk az volt, hogy a lakossági területen is piacvezetők legyenek. Az akvizíció révén ez megtörtént, ami az MBH Bank számára jelentős növekedést jelent:

480 ezer új ügyfelet, 530 milliárd forint hitel- és 570 milliárd forint betétállományt.

A fiókhálózat eléri a négyszázat, ami most a 27 éve a magyar piacon jelen lévő Fundamenta fiókjaival egészül ki. Barna Zsolt szerint az igazi nyertesek mindezzel a magyarországi ügyfelek lesznek – zárta gondolatait.

Mike Kamann, a BausparkasseSchwäbisch Hall AG igazgatóságának elnöke arról beszélt, a Fundamentával szoros volt a kapcsolatuk. Azonban meggyőződtek arról, hogy helyi befektetőként az MBH Bank mint Magyarország második legnagyobb bankja a legjobb lehetőség a Fundamenta fejlődésére a piac, az ügyfelek és a munkatársak szempontjából is. Ez pedig erősíti a Fundamenta pozícióját Magyarországon – mutatott rá Kamann.