Az innováció jelenti az élelmiszeripar jövőjét – új fejlesztéseket adott át Fábián Gergely a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára. Fábián Gergely a Juice Products Zrt. kiskőrösi üzemét, valamint a Tolnatej tolna vármegyei Tejipari Zrt. szekszárdi üzemében megvalósult beruházásokat tekintette meg.

Fotó: Lakatos Péter

A családi tulajdonú Juice Products Zrt. fő tevékenysége gyümölcslevek és gyümölcsvelők gyártása. A vállalat az Élelmiszeripari beszállítófejlesztési program (Élip BFP) keretében közel 500 millió forint összegű támogatásban részesült, amelyet többek között nagyobb hatékonyságú, high-tech automatizált és robotizált élelmiszeripari gépsorok beszerzésére fordítottak.

A Juice Products Zrt. helyi alapanyagokat vásárol, ezzel is támogatva a területen élő kis- és középvállalkozásokat, gazdákat, őstermelőket.

Fábián Gergely államtitkár Font Sándor országgyűlési képviselővel és Domonyi Lászlóval, Kiskőrös város polgármesterével közösen tekintette meg az új gépsorokat, elismeréssel adóztak a kiváló termékeknek és lenyűgöző fejlesztéseknek.

A száz százalékban magyar tulajdonú Tolnatej Zrt. Magyarország legnagyobb félkeménysajt-gyártó társasága, amelynek gyökerei egészen 1955-ig nyúlnak vissza. A technológia- és mesterségesintelligencia-alapú fejlesztéseknek köszönhetően

a vállalkozás az első szakaszban 30 százalékkal, majd a második fejlesztési szakaszban 50 százalékkal tudja növelni termelékenységét a foglalkoztatotti létszám növelése nélkül.

Az Élip BFP keretében elnyert támogatásból sok régen várt fejlesztés elérhetővé vált a Tolnatej Zrt. számára. A közel 1,4 milliárd forintnyi támogatási összeget többek között

ultrahangos sajtdaraboló,

mélyhúzó csomagoló,

vákuumcsomagoló

és pasztőrözőberendezések beszerzésére fordították,

ezenkívül egy öt méter magas, a logisztikát jócskán megkönnyítő raklapáthordó hidat is kiépítettek, ezzel is

növelve versenyképességüket a hazai piacon. Az államtitkárt a látogatáson Berlinger Attila, a Fidesz–KDNP szekszárdi polgármesterjelöltje, továbbá Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is elkísérte.

Fábián Gergely a látogatása során hangsúlyozta: „Az élelmiszeripari fejlesztések különösen fontosak a vidéki területeken, segítségükkel a nemzetgazdaság szempontjából jelentős változásokat érhetünk el. A fejlesztések közvetlenül hozzájárulnak a vidéki foglalkoztatottság növeléséhez és a térség gazdasági fellendüléséhez, ami összhangban van a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott versenyképességi stratégiával.”

Az élelmiszeripar a vidéki gazdaság egyik fő pillére, így a fejlesztések segítik a helyi vállalkozások versenyképességének növelését és a gazdasági diverzifikációt.

Az évtized végére elérendő cél, hogy a magyar élelmiszeripar termelékenysége az európai mezőny első felébe kerüljön – szögezi le a kormány versenyképességi stratégiája, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozott ki. A versenyképességi stratégiában megfogalmazott, az élelmiszeriparra vonatkozó vízió szerint a kormány garantálja az ország ellátásbiztonságát, ennek eléréséhez pedig a kereskedelempolitikai eszközök mellett az iparág hozzájárulása is fontos.