A globális kockázatitőke-piac értéke 2022-ben 233,9 milliárd dollár volt, az elmúlt néhány év erős volatilitást hozott – mondta Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding Zrt. elnök vezérigazgatója a Világgazdaság 55. jubileumi konferenciáján. Előadásában kiemelte, hogy Európa folyamatosan fejlődik, miközben a GDP 0,089 százalékos befektetések átlagával a kockázati tőkebefektetésekben már mi is a kontinentális térképen vagyunk.

Katona Bence: a Nemzeti Tőkeholding képes arra, hogy szakmailag összefogja és támogassa a piaci szereplőket.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Tőkeholding egyik fontos célja, hogy hozzájáruljon a beruházás- és befektetésvezérelt gazdasági növekedéshez, valamint a gazdasági önállóság erősödéséhez – jegyezte meg, hozzátéve: feladatuk még, hogy az állami hátterű tőkealapokat összehangoltan koordinálják, és emellett újakat is felállítsanak. Hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Tőkeholding képes arra, hogy szakmailag összefogja és támogassa a piaci szereplőket.

Jövőbeli terveiről elmondta,

a GDP-arányos befektetésekben szeretnék 2030-ra elérni az európai fejlett országok szintjét, emellett aktivizálni kell a magánpiaci befektetőket.

Ösztönözni szeretnék a stratégiailag fontos iparágakat, ezen belül is leginkább az ezen területeken beruházókat.

Katona Bence kiemelte: a Baross Gábor Tőkeprogramot sikerre kell vinni. A 600 milliárd forint keretösszegből 164 milliárd forint megvalósult tőkeinjekció ingatlan- és tőzsdei likviditás fejlesztésre, 10 professzionális, több évtizedes múltra visszatekintő alapkezelővel. Fókuszban van még a jól teljesítő alapok további finanszírozása – jelezte. Zárásul elmondta, hogy a hangsúlyosak a fenntarthatóságot, zöld beruházásokat célzó új alapok felállítása.

Barna Zsolt: az MBH-nak már közel kétmillió ügyfele van.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Új nagybank a piacon

Meghatározó a jelenlétünk minden szegmensben – kezdte beszédét Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója Új nagybank a piacon című előadásában. Elmondta, hogy a magyar hátterű pénzintézménynek mára közel két millió ügyfele van, ebből másfél millió lakossági, több mint 400 ezer vállalati.

A legnagyobb országos lefedettséget is ők biztosítják, több mint 500 fiók és 1000 darabos ATM hálózattal rendelkeznek. Kiemelte, hogy

folyamatosan bővülnek, mára 9,4 ezer munkavállalót foglalkoztatnak a pénzügyi szektorban.

Beszélt arról is, hogy 10,6 ezer milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel bírnak, 2023 első félévében rekord-, 165 milliárd forint korrigált adózás előtti eredménnyel és 33 százalék korrigált tőkemegtérüléssel „büszkélkedhetnek”. Tévedtek tehát, akik azt hitték, – emelte ki – hogy az új, egyesült pénzintézet gyengébb lesz, mint az a három bank, amelyek egyesüléséből létrejött. Szó szerint azt üzente versenytársainak, „kössék fel a gatyájukat”.

Arról, hogy egy magyar pénzintézetnek mik a kézzelfogható nemzetgazdasági előnyei, elmondta:

fontos a stabilitás,

a likviditás és

a tőke Magyarországon tartása.

Aktívabb a hitelezési tevékenységük, növelik a szolgáltatás minőségét, a pénzügyi innovációkat gyorsabban be tudják vezetni egy vonzóbb termékpalettával.

Bacsa György: nagy az európai lemaradás a piaci értékeltségben.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Transzformáció az energiaiparban

Kérdés, hogy a 2010-es évek gyors kilábalása előtt állunk, vagy pedig a 60-as évek utáni két évtizedes kilábalás jön – vetette fel a kérdést Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Kiemelte, hogy jelenleg kedvezőtlenek a makrogazdaági kilátások, növekedési nehézségekkel és magas inflációval küzdenek, hozzátéve: a külső finanszírozás extrém szintre drágult, ami számos projektet lehetetlenített el.

Felhívta a figyelmet, hogy

az extra központi elvonások jelentősen csökkentik a jövőbeli beruházási képességeket.

Beszélt arról is, hogy nagy az európai lemaradás a piaci értékeltségben. Európa növekedési rátája egy százalék, míg az Egyesült Államoké 15. Megjegyezte: Amerika nem csak minket hagyott le, de Ázsiát is.

A vezérigazgató a regionális ellátásbiztonság legfőbb fókuszaira is kitért: hangsúlyozta, hogy

a Mol növeli az alternatív kőolaj bedolgozás lehetőségét, valamint ellensúlyozza a hazai szénhidrogén-kitermelés természetes csökkenését.

Krisán László: a kormány szövetséget kötött a vállalkozásokkal.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vállalkozók a magyar gazdaság gerince

A kkv-szektor támogatása nemzetgazdasági prioritás – hívta fel a figyelmet előadásában Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. A Széchenyi Kártya programról elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben a kormány szoros szövetséget kötött a vállalkozókkal.

Olyan kkv-kat építünk közösen, amelyek a magyar gazdaság gerincét képezik

– hangsúlyozta, kiemelve, hogy a magyar vállalkozások támogatása a kormány és a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. közös missziója. Emlékeztetett, hogy a kamat fix, és náluk a legalacsonyabb, emellett kiszámítható és egységes kondíciókkal rendelkeznek.

Kitért az Agrár Széchenyi Kártya Max +ra is, ami egy szabad felhasználású folyószámlahitel a mezőgazdasági szektor számára, most nettó 5 százalék per év a kamat, a felvehető összeg pedig maximum 100 millió forint lehet felvenni, 1, 2 vagy 3 éves futamidővel.

A Széchenyi Kártya Programról azt is elmondta, hogy hitelkérelemből

55 ezer darabot fogadtak be 2000 milliárd forint értékben, ebből

35 ezer darab, 1200 milliárd forint értékben jöttek létre.

Kiemelte, hogy

a kkv-szektor a munkaerő 76 százalékát foglalkoztatja, a GDP-hez jelentősen hozzájárul, ezek miatt pedig gazdasági szerepe nemzetstratégiai jelentőségű.

A finanszírozásról elmondta, hogy 2023 második negyedévében közel 500 milliárd forint értékű hitelszerződés valósult meg a kkv-szegmensben, ez viszont jelzésértékű, mert 31 százalékos elmaradást mutat az előző év ugyanezen időszakához. Zárásként ő is felhívta a figyelmet, hogy a jövő a zöld finanszírozásról fog szólni.