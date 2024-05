Jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak: a kormány további két évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát

– írta a Facebookon Varga Mihály.

Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

A pénzügyminiszter posztja szerint

2026. december 31-ig az új építésű lakásokat (150 négyzetméterig) és családi házakat (300 négyzetméterig) 5 százalékos áfakulcs terheli.

A politikus hozzátette, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént. A könnyítést a szakmai szervezetek, az ÉVOSZ és az MKIK is támogatták. „Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt. A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti” – írta Varga Mihály.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy több mint félszázra nőtt a kijelölt rozsdaövezeti akcióterületek száma, miután egy gyakorlatilag észrevétlen maradt év végi kormányrendeletben újabb húsz ingatlant minősítettek át. A rozsdaövezeti területek előnye idén tovább nőtt, ugyanis csak itt igényelhetik vissza a lakásáfa összegét a vevők, köztük a csokosok is, ha saját célra vásárolnak. A kedvezményes, 5 százalékos lakásáfa határideje is közeledik, idén jogerős építési engedélyt kell szerezniük az arra pályázó fejlesztőknek.