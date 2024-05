Lejárt a kereskedőknek adott határidő: itt a kormány bejelentése az üzemanyagárakról

„A mai nappal a kormány megállapította, hogy elértük a környező országok átlagárait, azonban itt is kell tartani őket. Ezért a kormány továbbra is elvárja, hogy a kereskedők fenntartsák ezeket az árakat” – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a doorstep sajtójékoztatóján, amelyet a kormányülést megszakítva tartott. Két héttel ezelőtt a kormány felszólította az üzemanyag-kereskedőket, hogy csökkentsék az hazai üzemanyagok árát a régiós szintre, különben keményebb intézkedésekkel nézhetnek szembe. Erre két hetet adott a kereskedőknek, a határidő most járt le.

A miniszter ismertette, hogy a mai ülésén a kormány úgy ítélte meg, a kereskedők alkalmazkodtak, és a kérésnek eleget tettek. Ráadásul szerda reggel további árcsökkentésről született döntés.

Ez azt jelenti, hogy az áprilisi csúcsértékhez képest a 95-ös benzin 34 forinttal, 5 százalékkal, míg a gázolaj ára a februári csúcshoz viszonyítva 54 forinttal, azaz 8 százalékkal mérséklődött.

A kormány emellett mérlegelte a kereskedők javaslatát, hogy a régiós árak helyett a szomszédos országok átlagát vegyék figyelembe, azaz kerüljön ki a referenciaértékből Lengyelország, Csehország és Bulgária. Azaz ezentúl csak a szomszédos országok áraihoz viszonyítsanak, Ukrajna kivételével. Ennek a kérésnek a kabinet eleget tett. Erről egyébként már pénteken Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos interjújában is említést tett.

A miniszter azt ígérte, hogy kéthetente rá fognak nézni az üzemanyagárakra.

Elégségesnek bizonyult a kormány intervenciója

– tette hozzá, ezzel együtt úgy gondolják, hogy ezeket az árcsökkentéseket a kereskedők a profitmarzsukból le tudják nyelni, ezért egyik kereskedő sem szembesül veszteséggel.

Elege lett a kormánynak az áremelésekből, a KSH adta meg a kegyelemdöfést

Mint korábban beszámoltunk róla, Nagy Márton az elmúlt időszakban többször szóvá tette, hogy elcsúsztak a régiós átlagárakhoz képest a hazai árak, s mivel a miniszter szavai szerint a kormány türelme is kezd elfogyni, ezért arra szólította fel az olajszektor képviselőit, hogy tartsák be a korábbi megállapodásukat. Tavaly szeptemberben a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Mol képviselőivel egyezett meg arról, hogy a régiós középmezőnyhöz igazítják az áraikat. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a megállapodást sikerül betartatni, az április folyamán látott áremelkedés a kormány gyanúját is felkeltette.

A Központi Statisztikai Hivatal április 19-én közölte először a régiós összehasonlítását, amely megerősítette, hogy valóban van elcsúszás az árakban, ha nem is olyan mértékben, mint arra előzetesen számítani lehetett. A korábbi becslés 7-9 százalékról szólt, ehhez képest a benzin ára a KSH szerint 3, míg a gázolajé 5 százalékkal magasabb a régiós átlagnál.

Ezt követően Nagy Márton egy sajtóeseményen már arról beszélt, a szerdai kormányülésen javasolni fogja, hogy nyúljon bele az üzemanyagárakba a kabinet, egyúttal rögtön jelezte, hogy ez nem feltétlenül a 2022 decemberében megszüntetett, akkor ellátási zavarokat okozó benzinársapka újbóli alkalmazását takarja, ugyanis több lehetősége is van a kormánynak az üzemanyagárak csökkentésére. A miniszter szavaiból arra lehetett következtetni, hogy ő sokkal inkább a kereskedők árrését vagy profitját vágná meg, amit azzal indokolt, hogy a benzin esetében egy literen 80, míg a gázolaj esetében 45 forint haszna származik a kereskedőknek. Ezért mondta azt a hét elején bejelentett árcsökkenésre is, hogy érzik már a kereskedők, hogy túl nagy árréssel dolgoznak. Hogy a kép tovább bonyolódjon, Lantos energiaügyi miniszter a 24.hu podcastjében már arról beszélt, hogy dinamikus árplafonban gondolkodik a kormány, azaz úgy igazítanák a régiós árakhoz az üzemanyagárakat, hogy valamiféle rugalmasságot vinnének a rendszerbe, szemben a 480 forintos hatósági árral.

A kérdésben végül Orbán Viktor szava lehetett a döntő, aki a múlt pénteki rádióinterjújában azt mondta: azt kérte a minisztertől, hogy a „szkanderozás” helyett lehetőleg egyezzenek meg a kereskedőkkel. Továbbá tisztázta, hogy a jövőben nem a régió, hanem a szomszédos országok árszintjéhez fogják hasonlítani a hazai benzin és gázolaj árát.