Az országban 45 ezer hektáron, ebből Tolna vármegyében 250 hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd határában - írja a teol.hu, megjegyezve, hogy az alma népszerű gyümölcsnek számít hazánkban. Az előrejelzések idén közepes, 450–550 ezer tonnás almatermést jósolnak. A Tolna vármegyei gazdák különbözően látják a helyzetet. Ahol jól felszerelt a gazdaság és az ültetvény sem túl öreg, ott jobb termésre számítanak, ahol ezt nem tudták megoldani, ott gyengébb lesz az idei szezon.

Közepes lesz az idei almatermés, viszont mind a munkaerő, mind a növényvédő szerek drágultak

Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

A felvásárlási árakból is lehet következtetni arra, hogy a boltokban drága lesz az alma, ami a téli hónapokban elérheti a 600-750 forintot is

- írja a lap. Ezt erősíti, hogy a termelési és tárolási költségek emelkedése miatt kevesebb alma került a tárolókba, és rekordmennyiséget dolgoztak fel lének és sűrítménynek.

Hazánkban egy jó évjáratban – mint amilyen 2014-ben és 2018-ban volt utoljára – 800-900 ezer tonna alma terem, míg a rosszabb években 300-400 ezer tonna között alakul az össztermés.

A megtermelt almának jellemzően kétharmada kerül ipari feldolgozásra (ennek 80-90 százaléka a sűrítménygyártó léüzemekbe), egyharmada pedig a frisspiaci magyar alma. Az idei negatív időjárási hatások – sok helyen volt tavaszi fagy – kiesést okoztak a hazai almatermésben, ebből fakad a 450-500 ezer tonnás termésvárakozás.

A hazai piacra lengyel és az olasz importvból érkezhet alma, ott a magasabb állami támogatás miatt tudják olcsóbban értékesíteni.

A hazai termelési árakat a munkaerőköltségek és a növényvédő szerek árának emelkedése is befolyásolja, a lap pedig idézett két helyi gazdálkodót is, akik szerint az alma esetében különösen sokat kell fordítani növényvédelemre és veszélyt jelentett a fákra a nyári kánikula is.