A hétvégén még együtt kínálta a hidegfóliás és a szabadföldi epret a budapesti agglomeráció egyik kisvárosában a portékájára hangszórókon keresztül a figyelmet felhívó mozgóárus. Mint kiderült, a lajosmizsei eper a szezonnak ebben a szakaszában 2500 forintos kilónkénti áron kapható, attól függetlenül, hogy fóliás vagy szabadföldi termésből származott. Azt viszont az árus is elmondta, hogy ez még a szabadföldi termés eleje, a fóliás gyümölcs most még ízletesebb. E hét elején pedig a múlt hetinél több eperárus bódéban kínálták az szamócát. A néhány napja még 2490 forintos kilónkénti áron kínált Kecskemét környéki gyümölcs hétfőn 2290, kedden pedig 2390 forintért volt kapható azt egyik pláza előtti kis bódéban. A múlt hetitől eltérően pedig már megtelt lajosmizsei eperrel a bevásárlóközpont másik oldalán felállított bódé is: itt mindkét nap 3000 forint volt az első osztályú és 2500 a kisebb szemű, másodosztályúnak minősített szamóca.

A „Szedd magad!” akciók tovább növelik a magyar eper népszerűségét / Fotó: Unger Tamás / Mediaworks

A szakértők szerint az idén korábban indult eperszezon május 10. körül pörög fel igazán, amikor is már nagyobb mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi termés, ami az árak csökkenésében is meglátszik majd.

Sokaknak az utcai árusoknál tapasztalható árak is magasak, de még így lényegesen alacsonyabbak, mint az áruházláncokban kapható, csomagolt hazai epreké.

Hét elején az egyik diszkontlánc például a 25-35 milliméter átmérőjű, negyedkilós kiszerelésben árult magyar eper egy kilóra vetített ára 5996 forint volt, szemben a már akciósan kínált görögével, amelyiket – félkilós kiszerelésben – 1978 forintos kilós áron lehetett megvásárolni.

Saját szedésben még édesebb a magyar eper

Sok helyen már az előző hétvégén, illetve e hét elején megnyitottak a „Szedd magad!” akciókat kínáló eperföldek, de több kert május 10-re tervezi a nyitást. A szakmabeliek szerint általában bőséges termés várhat,– bár akad olyan hely is, ahol fagykár érte a növényt, ezért idén nem nyitnak ki. Az valószínűsíthető, hogy mostantól bő egy hónapon keresztül szedhetik a földekről az olcsóbb gyümölcsért megdolgozni is hajlandó vevők a szabadföldi epret.

A „Szedd magad!” akciókban részt vevők eperföldjeinek elhelyezkedéséről, nyitvatartásáról és az egyéb feltételekről érdemes előre tájékozódni, például azért is, mert vannak helyek, ahol előzetes regisztráció, esetleg belépőjegy váltása is szükséges, illetve az árak is változnak a szezon előrehaladtával. Az elérhető eperföldekről több gyűjtőoldal is ad információkat.

Ezekből kiderül például, hogy a Budapest környéki területeken „Szedd magad!” akciókat szervező Erdbeerland-Hungária Kft. eperföldjein hétfő, illetve kedd óta lehet szedni a friss szabadföldi szamócát – a tavalyi áron, vagyis kilónként 960 forintért. Budakalászon a Lupa-szigetnél, Solymáron, Pilisvörösváron és Szentendrén a szezon általában három-négy hét a szamócaföldeken, ekkor folyamatosan érik az eper.

Azt, hogy

a „Szedd magad!” akciókon is jelentősek lehetnek az árkülönbségek,

jól mutatja, hogy az ugyancsak Pest vármegyei Áporkán 1700 forintos kilónkénti áron kezdték a szezont. Itt szabály az is, hogy minimum két kilogrammot kell szedni.

Az ország más részein is változatos árakkal találkozhatunk: a Győr-Moson-Sopron vármegyén belül több helyen is földekkel rendelkező Eperország Kft. például kedden délután nyitotta meg kertjeit és 10 kiló alatt 980, annál nagyobb mennyiség esetén pedig 930 forintot kér egy kiló leszedett eperért.

Van aki nem úszta meg fagykár nélkül

Bár az eper érése a legtöbb helyen problémamentes volt, akad olyan hely is, ahol ez korántsem mondható el: a hajdú-bihari Bocskaikertben található Dancsi Kertészet arról volt kénytelen tájékoztatni a közönséget, hogy idén elmarad a „Szedd magad!” akció, ugyanis ültetvényük jelentős fagykárt szenvedett. Ennek ellenére egy másik helyen lesz lehetőség epret szedni, de az egy ipari ültetvény, ahol mások a körülmények és a minőség is.