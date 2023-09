Nagy lehetőség előtt az almatermesztés, de ehhez fejlesztések is kellenek

Mivel hazánkban is folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, miközben a csapadék mennyisége csökken, változtatni kell az almatermelésen is – mondta Bölcskei György az Őszköszöntő Szabolcsi Jótékonysági Almanapnak helyet adó Nagykálló-TÉSZ tulajdonosa.

Bölcskei szólt arról is, hogy az elmúlt évek viszontagságai megviselték a termesztőket és a klímaváltozás is kihívás elé állítja a szektort, ezért a kormányzattal közösen olyan eljárást kell kidolgozni, mely takarékosan, minden termőterületre eljuttatja az öntözővizet – olvasható a Szon összefoglalójában.

Fotó: Shutterstock

A rendezvényen részt vett Nagy István agrárminiszter is, aki elmondta, hogy az elmúlt 17 évben lefeleződött az almatermelő területek nagysága, ám a hozamok szinten maradtak és kismértékben a felvásárlási árak is emelkedtek. Ennek ellenére azt is elismerte, hogy ez sem elegendő ahhoz, hogy a gazdák elégedettek legyenek, noha elmondása szerint olyan lehetőség nyílt a hazai almatermesztés előtt, amit vétek lenne elszalasztani. A miniszter szerint ugyanis

a narancsléipar válságának az almatermesztés lehet a nyertese, amennyiben sikerül minél többek rávenni a váltásra.

Nagy István kiemelte, hogy az idén jó termés várható, de további fejlesztésekre van szükség az ágazatban, noha a jég- és fagyvédelmi rendszerekkel felszerelt ültetvények jelzik, hogy az almatermesztés már eddig is jelentős fejlődésen ment keresztül. Az agrárminiszter kifejtette, hogy a jelenlegi, a termés kétharmadát ipari, egyharmadát étkezési célokra felhasználó arányokat fontos lenne megfordítani, ám ehhez a termésátlag ingadozását is csökkenteni kell.

Hozzátette, bebizonyosodott, hogy lehetséges magasabb felvásárlási árakat kicsikarni, amire a fejlesztésekhez szükség is van, és amiket a kormányzat is támogat.