Érik a léalma-botrány, az alacsony árak miatt sokan abbahagyhatják

Már az összes magyarországi iparialma-üzem meghirdette árait, amelyek csalódást okoztak a termelőknek, és azzal a veszéllyel járnak, hogy teljesen leépül a hazai léalma-ágazat

– mondta a Világgazdaságnak Apáti Ferenc, a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Jól látszik, hogy a magyar almaültetvények területe folyamatosan fogyatkozik. Az elmúlt 25 év alatt oda jutottunk, hogy 42 ezer hektárból lett 20,5 ezer hektár, tehát az ültetvények több mint fele eltűnt – számszerűsítette Apáti a leépülést a SZON.hu-n megjelent podcastban.

Az ültetvények eltűnése jelen pillanatban a feldolgozóipar számára okoz érzékenyebb veszteséget.

A FruitVeB elnöke szerint ugyanis az étkezési piacainkat úgy-ahogy el tudjuk látni, bár itt is vannak problémák. A tavalyi, illetve már az előző három gyenge termésű évben már azt is érzékelhettük, hogy hogy már nincs elég étkezési almánk sem a saját piacaink ellátására – tette hozzá.

Eltűnhetnek a léüzemek

Fotó: Dodó Ferenc / Kelet-Magyarország

A feldolgozóiparban ugyanakkor rendszerint nagyon nagy a baj: öt évből négyszer csupán a feldolgozó kapacitás felére van elegendő alma.

A trend romló, amit a léüzemek tulajdonosai is látnak, és joggal tarthatnak attól, hogy nagyon rövid időn belül elfogyhat alóluk az alapanyag, ami azt jelentheti, hogy a jelenlévő négy léalma-feldolgozással foglalkozó cégből lesz olyan, amelyik beszünteti a magyarországi gyártást.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB ezért egy ipari alma programon dolgozik, amit a terveik szerint fél év múlva már bemutathatnak az Agrárminisztériumnak. A program részletei egyelőre nem nyilvánosak, csak a célja, amely szerint egy teljesen más szemléletű iparialma-termelést kell folytatni, mint ami az elmúlt negyedszázadban jellemző volt.

Az elmúlt 25 évben az volt a legfőbb gond, hogy az alacsony színvonalú, helyenként igénytelen almatermelés szinonim fogalommá vált az iparialma-termelésssel

– mondta Apáti Ferenc. Márpedig a kettő kötött óriási különbség van, ipari almát is lehet korszerűen, professzionális módon termelni, amire szerinte vannak hazai, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei páldák is.

Apáti szerint a jelenlegi helyzet az, hogy a gazdálkodók többsége már belekeseredett az almatermelésbe, azon belül a léalmatermelésbe is. Az ipari ültetvényekben tavaly legfeljebb féltermés volt, és nagyon magas. kilogrammonként 60-70 forintos önköltséggel, lehetett léalmát előállítani. Ehhez 40-42 forintos nettó termelői árak párosultak, vagyis a tavalyi év – egy két szerencsés kivételtől eltekintve, akiknek nagyon jó termésük volt – mindenkinek veszteséget hozott.

Idén ugyan az elmúlt évekhez képest jobb a termés, de az iparialma-termelés önköltségét szinte lehetetlen 40 forint alá szorítani – szól a FruitVeB elnökének helyzetjelentése. Márpedig, ha most a feldolgozóipar nagyon alacsony árat hirdet meg, és még a tavalyinál is olcsóbban akarja megvenni az almát, akkor annak Apáti szerint nem az lesz a következménye, hogy idén nem kapnak elég pari almát a feldolgozók, mert a termelők nem tudnak mit tenni, ilyen áron is be fogják szállítani a leszüretelt gyümölcsöt.

Viszont még inkább visszaesik a már amúgy is mélyben lévő termelési kedv, amiből a léalma-ágazat szereplőit már nem lehet visszahozni

– nyomatékosította.

Évi ezer hektár almaültetvény tűnhet el a következő időszakban Öt éve volt utoljára jó termés Magyarországon.

Ha most, amikor végre van egy normális termésünk, nem lesz jó ára a láalmának, annak az az üzenete, hogy nem érdemes az ipari alma ágazatban fejleszteni, sőt, termelni sem. Ebben az esetben pedig a léalma-termelés a rá épülő feldolgozóiparral együtt egy néhány éves távlatban el fog veszni.

Márpedig egyelőre a piaci helyzet azt mutatja, hogy a fejlődés és a leépülés közül az utóbbinak van nagyobb esélye. Néhány hete az egyik léüzem 38 forintos kilónkénti nettó árral jött ki, és ahogyan Apáti Ferenc a Világgazdaságnak elmondta, a többiek is hasonló, 40 forint körüli árakat hirdettek meg.

Az természetes, hogy a mindenki olcsón akar venni, de most a világpiaci helyzet alapján a léalmapiacon ennél magasabb, 46-48 forintos kilónkénti árak jelentenék a realitást

– állítja a FruitVeB elnöke.

Ennek pedig az az oka, hogy Kínában tavalyi után idén is gyenge az almatermés, márpedig Kína adja a világ alma- és sűrítménytermelésének is a felét, az ott kieső mennyiség hiányozni fog a sűrítmény világpiacán. Az is a magasabb árakat teszi reálissá, hogy a narancsűrítmény – mint a második legnagyobb mennyiségben felhasznált sűrítmény – folyamatosan fogy a piacról, a narancsültetvényekkel növényédelmi gondok vannak, a narancskoncentrátum ára az elmúlt egy-két évi szint négyszeresére emelkedett. Az is fontos tényező az is, hogy az EU-ban a tavalyinál 3-400 ezer tonnával kisebb termés várható.