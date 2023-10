Egy nagykanizsai cég képes olyan berendezés kiépítésére, amely zárt rendszerben, ivóvíz felhasználása nélkül ki tudja elégíteni az akkugyárak vízigényét – erről a Haon.hu közölt cikket.

A Debrecenben épülő kínai akkugyár hiába mondta el többször, hogy csak ipari szennyvizet használ, ez nem nyugtatta meg a közvéleményt. Fotó: Martin Schutt / AFP

A hajdúsági vármegyei lap azzal vezeti fel a fejleményt, hogy a két legnagyobb lakossági aggály a Magyarországon építeni tervezett akkumulátorgyárak miatt, hogy

mekkora lesz a vízigényük, valamint, hogy a felhasznált víz mennyire szennyezni fogja szennyezni a környezetet.

Megjegyezték, hogy habár a Debrecenben épülő CATL is többször nyilatkozott arról, hogy a felhasznált vízmennyiséget szürkevízből, vagyis ipari szennyvízből biztosítják, azt is csak hűtésre, ez érthető módon nem oszlatta el maradéktalanul a debreceniek félelmét.

Mit kell tudni a Hidrofit cégről?

Felidézték, hogy Áder János október elején Debrecenben jelentette be, hogy felvette a kapcsolatot egy nagykanizsai céggel, amely víztisztító rendszerek telepítésével foglalkozik. Ez a teljes egészében magyar tulajdonú Hidofilt Kft. A volt köztársasági elnök szerint a cég olyan berendezéseket épít ki, amelyek zárt rendszerben, ivóvíz felhasználása nélkül ki tudnák elégíteni az akkugyárak vízigényét.

Csakhogy hiába áll rendelkezésre a technológia, a Hidrofilt eddig nem kapott megkeresést az érintettektől. Pedig Áder János szerint ők tervezhetnék meg a víztisztító rendszereiket, az megnyugtathatná a lakosságot is. A Haon-nak most nyilatkozott Borsos Krisztina, a Hidrofilt Kft. ügyvezető igazgatója. Ő azt mondta, hogy a társaságot Európa tíz legnagyobb vízkezelő rendszereket tervező és kivitelező cége között tartják számon. Világ szinten 2,7 millió ember fogyasztja a cég technológiájával tisztított ivóvizet, ipari rendszereik pedig Mexikótól az Egyesült Arab Emirátusokig számos országban működnek. Belföldön a Paksi atomerőműben és a Mol százhalombattai finomítójában is jelen vannak.

Hogyan tudja megoldani az akkugyárak vízszennyezését a Hidrofilt?

Arról is beszélt, hogy a Hidrofilt az ipari tisztavíz technológiák mellett régóta tervez és épít ZLD hulladékvíz-tisztítókat. A ZLD technológia olyan vízkezelő rendszert jelent, amely a hulladékvizet tisztítás után teljes mértékben visszaforgatja a technológiába, így szennyezett víz nem, csak szilárd hulladék képződik a vízkezelés során. A Haon rákérdezett, hogy technológiailag megoldható-e, hogy az akkugyáraknál esetlegesen a felhasznált vízbe bekerülő lítiumot is kivonják, amire határozott válasz érkezett.

Az akkumulátorgyártási technológiák különbözőek, van, ahol kerül, van, ahol nem kerül lítium a hulladékvízbe. A lítiumnál sokkal mérgezőbb, nehezebben eltávolítható szennyező anyagok is előfordulnak időnként a hulladékvizekben, de szerencsére a modern membránszeparációs és ioncserés technológiák jelentősen megkönnyítik a munkánkat, amikor különböző szennyezőanyagokat szeretnénk eltávolítani a vízből. A lítium-karbonát, a lítium egyik sója elég rosszul oldódik vízben, ez megkönnyíti a lítium eltávolítását. Ráadásul a sok lítium vegyület közül a lítium-karbonát az egyik legbarátságosabb és a vegyipari üzemekben számos a lítiumnál veszélyesebb anyaggal is dolgoznak.

– magyarázta.