Ebben a magyar városban nyílik a legújabb KFC – felkészül a Burger King

„Kezdődik a KFC Drive Thru Étterem építése, tervezett befejezés 2024. december” – írta a Facebook-oldalára Máté Péter, a Fidesz szekszárdi képviselőjelöltje. A politikus úgy fogalmazott, hogy régóta szóbeszéd a városban a KFC gyorsétterem érkezése.

Fotó: NurPhoto / AFP

„Sok vitás közúti forgalmi kérdés után velük is megállapodtunk. Látható, hogy Szekszárd fent van a befektetni vágyó multik térképén, folyamatos a fejlődés.

Az étterem idén elkészülhet, hamarosan kezdődik az építkezés a Béri Balogh utcában, de hogy ne maradjunk szóbeszéd nélkül: felkészül egy másik gyorsétteremlánc”

– írta. A képviselőjelölt a sejtelmes zárómondatát egy korona, illetve egy hamburger emojival zárta, amely utalás lehet a Burger King franchise-ra. Máté Péter egyébként már tavaly nyáron posztolt a KFC szekszárdi érkezéséről a Facebookon. Így tudni lehet, hogy az előkészítő munka már régóta tart.

Korábban a Veol.hu megírta, hogy Szekszárdon a csatári városrészben, a most még elhanyagolt területen nyithat hamarosan új üzletet a KFC. Máté Péter akkor azt mondta, a cég vállalta, hogy a szükséges útcsatlakozást is kiépíti, a város vezetői pedig már jóvá is hagyták azt az előterjesztést, ami azt vizsgálta, megfelel-e a beruházás a helyi településképi rendeletnek. A cikk szerint KFC az egyik hazai állásközvetítő portálon hirdet étteremvezető-helyettes és műszakvezető pozíciókat szekszárdi munkavégzési hellyel. Előbbi pozícióért 600 ezer, míg utóbbiért 455 ezer forint bruttót kínál havonta az amerikai gyökerű vállalkozás.