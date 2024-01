Ukrajna legnagyobb olaj- és gázipari cége, a Naftogaz új megállapodásokat kíván kötni külföldi kereskedőkkel az ukrajnai földalatti létesítményekben tárolt földgáz mennyiségének növelése érdekében – mondta csütörtökön a Reuters hírügynökségnek Olekszij Csernisov vezérigazgató.

Vonzó feltétellel kínálnak tárolási lehetőséget Ukrajnában.

Fotó: AFP



A davosi Világgazdasági Fórumon Csernisov elmondta, hogy német energiacégekkel tárgyal, köztük az RWE-vel és a Uniperrel. E célból márciusban Németországba látogat, hogy ismertette a felkínált konstrukciót a német partnereknek. „Már a háború alatt is vonzhatnánk jelentős szereplőket Ukrajnába. (...) Arra számítunk, hogy a német márkák nálunk összegyűlnek” – mondta a Reuters szerint Olekszij Cserniszov.

Vihetnék a kapacitások felét

A hírről a Reutersre hivatkozva beszámolt az orosz Oilcapital is, úgy fogalmazva, hogy „a Naftogaz vezetője kész átadni az ukrán földalatti gáztárolók kapacitásának felét a német RWE-nek és az Unipernek. A cikk szerint Olekszij Csernisov arról is beszélt, hogy ezeket a cégeket bevonják az ukrán projektekbe. A Naftogaz tárolókapacitása 30 milliárd köbméter, ebből jelenleg mintegy 2,5 milliárd köbmétert használnak az európai kereskedők.

Nagyon vonzóak a tarifák

A Naftogaz által kínált rendkívül kedvező tárolási konstrukcióról és annak vonzerejéről tavaly augusztusban a Világgazdaság is beszámolt. Akkori cikkünkből kiderül, hogy az ukrajnai tárolási díjak alacsonyabbak a magyarországiaknál. Igaz, információink szerint (de a gázárak csökkenése is ezt diktálja), februárban a a hazai tárolói tarifák jelentős csökkentéséről születik döntés, amit persze tavaly egy hatalmas drágulás előzött meg. Hazai tárolókban viszont Szerbia számára áll rendelkezésre néhány százmillió köbméter földgáz. A magyarországi létesítmények töltöttsége pillanatnyilag 81,51 százalék. Ez ugyan magasabb a 77,46 százalékos uniós átlagnál, de az összehasonlítást torzítja, hogy a helyi igényekhez képest a magyarországi tárolókapacitások sokkal nagyobbak az uniósaknál, illetve, hogy számos uniós ország alternatív forrásból is hozzá jut a földgázhoz, míg Magyarország döntően orosz importra alapozhat.