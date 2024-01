Amekkora sokk volt egy éve a gázkereskedőknek a földgáz tárolásai díjainak tavaly áprilisi megugrása, akkora könnyebbség lesz olvasniuk a tarifák jelentős mérsékléséről szóló, várhatóan februárban megjelenő rendeletet.

Áprilistól sokkal kedvezőbb feltételek mellett használhatók a hazai gáztárolók.

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Jól jött a gáz ás az áram áresése

A gáztárolási engedéllyel rendelkező két hazai társaság, a Magyar Földgáztároló Zrt. és a Hexum Zrt. köteles alkalmazni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által évente egyszer megszabott hatósági tarifákat. A díjak mindig az április 1-jén induló és a következő naptári év március 31-én záruló időszakra vonatkoznak. A hivatal háromféle díjat szab meg: a betárolásét, a kitárolásét és a tárolásért. Kalkulációja során a gáztörvény előírásai alapján és más jogszabályok figyelembevételével a társaságoktól bekért adatok alapján határozza meg az alkalmazandó díjaikat.

Ha a társaságok kalkulálható nyeresége nagyobb a korlát által megszabottnál, akkor a nyereségtöbbletet költségcsökkentő tételként kell kezelni, ahogyan a befolyó pótdíjakat és aukciós díjakat is.

Elsősorban azért vehető biztosra, hogy a tárolási tarifák április 1-jétől jelentősen csökkennek,

mert számottevően esett a földgáz és a villamos energia ára, ezek pedig jelentős súlyt képviselnek a tarifában.

Ezen felül kisebb lett annak a gáznak és áramnak a beszerzési költsége is, amelyet az MFGT és a Hexum a saját működéséhez használ, és amely így a működési költségüket vitte lejjebb.

Mérsékelte még a kereskedőcégek és a tárolócégek kiadásait, hogy a mostani fűtési idényre a gázt a kereskedők kedvezőbb ütemben (már a nyártól nagy lendülettel) tárolták be, szemben a korábbi évvel, amikor a betárolás egy része az őszre csúszott, emiatt a gáz és az áram egy részét már a tőzsdén kellett megvásárolni, drágábban. Most viszont még túl is töltötték a tárolókat.

A csillagos égből indul a díjcsökkenés

Van is honnan esniük a tárolási tarifáknak. Egy éve áprilistól a gáz betárolási díja az MFGT honlapja szerint az addigi bő négy és félszeresére, a kitárolásé a hétszeresére nőtt. Arról, hogy ezt mi kényszerítette ki, a Világgazdaság részletesen beszámolt.

A hatályos gázszállítási díjakhoz azonban egyelőre nincs miért hozzányúlni, mert azok mindig az október 1-jétől a következő év szeptember 30-ig tartó időszakra (gázévre) vonatkoznak, vagyis pillanatnyilag félidőben sem vagyunk. E díjak tavaly ősszel összességében mérsékelten nőttek. Azokkal a jó kapacitáskihasználtsággal rendelkező felhasználók jártak jobban a Wattler szakértői szerint, hiszen a forgalomarányos díjak csökkenése mellett a kapacitásdíjak nőttek. Emiatt – hangsúlyozták – a korábbinál nagyobb szerepet kap a megfelelő kapacitásmenedzsment.

Az áramszállítás máris olcsóbb

Az áramszállítás 2024. január 1-jétől sokkal olcsóbb lett, előrevetítve minden olyan hatósági árcsökkenését, amelynek kiszámításában a MEKH figyelembe veszi a villamos energia rendszer használatának költségét. Az új villamos energia rendszerhasználati díjak a nem lakossági fogyasztókra vonatkoznak. A rendszerhasználati díj átviteli és elosztási díjból áll. Az átviteli díj átlagosan 30 százalékkal esett a MEKH decemberi közleménye szerint, míg az elosztási átlagosan – feszültségszinttől függően – 7–68 százalékkal.

A kettő együtt akár 32–52 százalékos díjmérséklést is jelent.

A legjobban a 2024. január 1-je után létesítendő és arra jogosult villamosenergia-tárolók jártak: átmenetileg 100 százalékos átvitelidíj-kedvezményt kaptak.