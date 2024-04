Állami támogatással vásárolhat a lakosság nagy hatásfokú gázkazánt az otthonfelújításinak nevezett, de tartalmában energiahatékonysági program keretében. A mielőbbi beszerzéseket ösztönzi, hogy sietni kell: az uniós szabályozás miatt a lehetőség csak az év végéig él.

Már nem kell gáz az épületbe

Eredetileg az is gyors reagálásra késztette volna a lakosságot, hogy az április 5-én meghirdetett program eleve kissé a kondenzációs kazánok vásárlása felé terelte az érdeklődést. Előírta ugyanis, hogy csak olyan épületekhez lehet támogatást igényelni, amelyekbe be van kötve a gáz. Ám miközben ez a kikötés néhány napja megszűnt , az uniós szigor fennmaradt: az márciusban megszavazta a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok használatának tilalmára vonatkozó törvényjavaslatot. A cél az, hogy 2040-re egyetlen fosszilis tüzelőanyaggal működő kazán se legyen üzemben. Az is a cél, hogy a tagállamokban még több épületet újítsanak fel az energiát legrosszabbul hasznosítók közül, és az energiahatékonysággal kapcsolatos adatok cseréje is javulni fog a felülvizsgálatnak köszönhetően. 2030-tól minden új épületnek kibocsátásmentesnek kellene lennie.

Nemes elgondolás, irreális megoldás

Az új uniós törvény szerint a tagállamoknak lépéseket kell tenniük a fűtési rendszerek dekarbonizációja érdekében, többek között a fűtéshez és hűtéshez használt fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetésével. Ezért 2025-től nem támogathatják a fosszilis tüzelőanyaggal működő önálló kazánok telepítését. A pénzügyi ösztönzők tilalma nem vonatkozik a hibrid fűtési rendszerekre, amelyek a kazánt például naphőenergia-berendezéssel vagy hőszivattyúval kombinálják.

Mindazonáltal a Világgazdaság piaci forrásai szerint a magyarországi gázkazán-értékesítők, de a szakértők szerint sem életszerű az uniós tilalom bevezetése.

Nem lenne meglepő, ha a magyar kormány haladékot kérne az intézkedés bevezetésére,

mert az energiahordozó-váltás aránytalanul nagy teher lenne, esetenként lehetetlen is az erősen gázfüggő – bár gázhasználatának csökkentésén dolgozó – magyar lakosság, hazai gazdaság számára.

Egyelőre ezt kell szeretni

A tilalom azonban él, aki tehát akar, az 2024 végéig próbál majd kondenzációs kazánt vásárolni. A Magyarországon hozzáférhető készletről, a hazai kazánértékesítés fő jellemzőiről a Világgazdaság, a termék egyik meghatározó hazai forgalmazóját, az Aristont kérdezte. Mint megtudtuk,

tavaly közel a felére esett a kondenzációs kazánok piaca az állami támogatások megszűnése miatt.

A cég nem látott javulást 2024 első négy hónapjában sem, a kereslet alacsony maradt. A lakossági piacot eddig egyértelműen az állami ösztönzők mozgatták, ezek hiányában a háztartások nem vásárolnak. Ez alól csak a tehetősebb családok képeznek kivételt, főként a fővárosban és a Balaton környékén.

Az ipari, kereskedelmi piacon az új projektek száma drasztikusan visszaesett, szinte megálltak az építkezések. Az Ariston a felújítási piacra fókuszál, például, ahol a társasházak számos állami támogatást vehetnek igénybe korszerűsítésre, ezen belül energiahatékonysági korszerűsítésekre is.

A kondenzációs kazánok jelenlegi átlagos ára 200-300 ezer forint.

A magyar piacon nagyon sok forgalmazó van, a legjelentősebbek a hálózatos kereskedők. A legnagyobbak a Szatmári Kft, a Gépész Holding, a Szerelvénybolt Kft. és a Hegedűs Kft.

Van magyar gyártó is, a Hajdú forgalmaz kazánt saját márkanév alatt. Azonban csak az Aristonnak vannak olyan termékei a magyar piacon, amilyenek másnak nincsenek. A Lydos Hybrid hőszivattyús vízmelegítő számít teljesen egyedi terméknek, ezt jellemzően a hőszivattyús fűtés kiegészítéseként vásárolják, a meleg víz előállítására.

Arra a kérdésre, hogy várható-e jelentős keresletélénkülés a bejelentett otthonfelújítási támogatásnak köszönhetően, a társaság nem adott egyértelműen pozitív választ. Ez még nagyon bizonytalan – közölték. „Természetesen bízunk abban, hogy a támogatás jelentős keresletnövekedést generál. Ha 20-30 ezer családi ház korszerűsítésére számíthatunk, bízunk benne, hogy fűtéskorszerűsítésre is fordítják majd a támogatást. A kazánokra azonban csak az idén június és december között lehet beruházni, jövőre az EU nem engedélyezi a kondenzációs technikát. Pedig csupán néhány éve kötelezett minket rá az ERP keretében, ami 2015 óta van érvényben” – mutattak rá.

Bőven elég annyi kazán, amennyi készleten van

Minden hazai forgalmazó rendelkezik bőséges készlettel az Ariston ismeretei szerint. Azt viszont nem tartja valószínűnek a társaság, hogy a rendelkezésre álló hat hónapban több termékre lenne szükség, mint amennyi készleten van. Ám nem beszélhetünk csupán hat hónapról, a gázkészülékekre még sokáig szükség lesz – emlékeztettek.