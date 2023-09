Rejtélyes magyar expedíció váltott ki engedélyt a nepáli hatóságoknál az őszi hegymászó szezonra – ez derült ki a nepáli turisztikai minisztérium friss adatközléséből. Ez a szeptember 8-i állapotokat mutatja.

Újabb magyar expedíció indul a Himalájába az ősszel. Fotó: Suhajda Szilárd / Facebook

A lista szerint péntekig összesen 284 alpinista kapott engedélyt a nepáli hatóságoktól. Közülük hatvanan nők, 224-en pedig férfiak. A legtöbben kínaiak, 67-en, amerikaiak 30-an, az oroszok pedig 26-an próbálkoznak csúcstámadással. Nagy meglepetésre az összesen 44 országból érkezett regisztrációk között feltűnt egy magyar is. A neve nem ismert, a dokumentum mindössze annyit szerepeltet, hogy férfiről van szó. Rejtélyes személy, már csak azért is, mert a Világgazdaság által megkérdezett,

a hazai hegymászókörökben járatos források sem tudtak arról, hogy Magyarországról bárki expedíció szervez a Himalájába.

Korábban ugyan lehetett hallani arról, hogy egy ismertebb magyar alpinista a 8201 méteres Cso-Oju megmászását tervezi, de ebből egyelőre nem lett semmi.

Mit lehet tudni az újabb magyar hegymászóról, aki a Himalájába készül?

Valaki viszont a magyar hegymászóközösségből engedélyt szerzett egy őszi expedícióra. Ennek pontos időpontja és a konkrét csúcs sem nyilvános jelenleg. Az biztosan tudható, hogy 7000 méternél magasabb hegyről van szó. Vagy

meghódítását tervezheti a magyar hegymászó.

Ezt azért lehet állítani, mert a nepáli hivatal a mászóengedélyek számán túl a hegyek neveit is nyilvánosságra hozza, amelyekre kiváltották az engedélyeket. Az eggyel korábbi, szeptember 1-jei állapotot tükröző nepáli listán az állt, hogy a Manaslu (8163 méter) és a Raksha Urai (6593 méter) az addig befogadott hegymászók célja. Ebben a lajstromban a magyar engedély még nem szerepelt. Tehát ezt frissen, az elmúlt héten fogadhatták be. A szeptember 8-i állást rögzítő, frissített listán már nemcsak a magyar hegymászót tüntették fel, hanem a fentebb ismertetett négy új hegycsúcsot is. vagyis ezek közül valamelyik megmászását tűzte ki a magyar expedíció.

Újra izgulhat az ország egy magyar hegymászóért

Azt nem tudni, hogy ez önálló mászás lesz-e vagy a hazai alpinista becsatlakozik valamelyik csoportba. Belőlük egyébként több van, eddig 28 és ebből 23 a Manaslura menne fel. Mindenesetre érdemes lesz figyelni, hogy milyen új információ érhető el magyar mászóról. Már csak azért is, mert 2023 túlzás nélkül fontos éve a magyar hegymászásnak. Suhajda Szilárd májusi tragédiája az egész országot megrázta, és éles vitát váltott ki a hegymászás létjogosultságáról. Varga Csaba aztán a nyár elején sikeresen elérte a Nanga Parbat 8126 méteren lévő legmagasabb pontját, ezzel komoly eredményt elérve és némiképp helyrebillentve a magyar hegymászók megítélését. Pontosabban a teljesítménye megerősítette, hogy a magyar hegymászók igenis alkalmasak a magashegyi, ráadásul tisztán, pótlólagos oxigén és teherhordók segítsége nélküli expedíciókra és súlyos tévedés azt állítani, hogy pusztán valamiféle önző, öngyilkos hajlamnak engednek.

Egy biztos: ahogy Suhajda Szilárdért és Varga Csabáért, úgy most is izgulhat az ország az egyelőre ismeretlen hegymászóért.