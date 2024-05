Az elmúlt évek rendkívül hektikusak voltak a Sziget Fesztivál életében. A koronavírus-járvány miatt 2021–2022-ben elmaradt a fesztivál, majd 2022-ben egy, a szokásostól eltérő rendezvénnyel tértek vissza a szervezők. A kimaradt két év több mint kétmilliárd forint veszteséget jelentett a Sziget Zrt.-nek, majd a visszatérő fesztivál 400 millió forintot tudott ezen javítani. Kádár Tamás tavaly azt mondta, hogy a 2023-as évben visszatér az igazi Sziget, emellett számos fejlesztést is eszközöltek a szervezők. A beruházások, az és a gyengélkedő forint miatt végül veszteséges lett a tavalyi fesztivál, de a főszervező szerint nem egyes években, hanem hosszú távon kell gondolkodni.

Lerohanják a Szigetet a magyarok – VG Podcast / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Kádár Tamás a VG Podcast vendégeként arról beszélt, hogy a tavalyi fejlesztéseket az idén is megtartják, így többek között megmaradnak a konténermosdók, és a fesztivál területén használt elektromos járművek. A tavaly bevezetett budget food rendszert is megtartják, kisebb átalakításokkal.

Visszatérnek a magyarok a Szigetre

Sokszor éri az a kritika a Sziget Fesztivál, hogy igazából már a külföldieknek szól. Kádár Tamás szerint a napjegyek ára megegyezik az Aréna-koncertek árával, viszont a Szigeten a vendégek több koncertet, nap közben és éjszakai programokat is kapnak a pénzükért. Ezzel együtt a szervezők igyekeznek kedvezni a magyar közönségnek, például az idén először bevezetett U21-es bérlettel, amivel a 21 éves, vagy annál fiatalabbak jóval kedvezményesebben tudnak kitelepülni a fesztiválra. Ugyan így a hazai vendégeknek szólt a tavaly elindított budget food rendszer, amivel minden vendéglátót köteleztek arra, hogy egy főételt 2500 forintért kínáljon.

Láthatóan a szervezők törekvései meghozták a gyümölcsüket. Kádár Tamás elmondta, hogy

a 2024-es Sziget Fesztivál elővételes, úgynevezett early bird bérleteiből a legtöbbet magyarok vásárolták.

Ilyen trendre az elmúlt években nem volt példa, a magyarok inkább a napijegyeket vették és a külföldiek a többnapos belépőket.

A főszervező hozzátette, hogy a Sziget legnagyobb küldőországa Magyarország, a vendégeik fele ugyanis magyar.

Sziget lineup

A Sziget Nagyszínpadon olyan külföldi sztárok lépnek majd fel, mint Fred again.., Liam Gallagher, Martin Garrix, Skrillex, vagy Kylie Minogue. Mellettük magyar előadók is ott lesznek a fő koncerthelyszínen, hiszen Margaret Island és Beton.Hofi mellett Azahriah is megtölti a Szigetet. Kádár Tamás szerint még sosem volt olyan változatos a fesztivál lineupja, mint 2024-ben.

Megkönnyítik a kijutást a Szigetről

A korábbi évek egyik visszatérő problémája volt a Szigeten, hogy a nagyszínpados koncertek után nagyon nehéz volt kijutni a fesztivál területéről, amikor egyszerre indult meg egy nagyobb tömeg a K-híd felé. A hídon a közlekedést korlátozni kell, így volt olyan koncert, ami után akár másfél órás torlódás is kialakult a kijáratnál.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a csúcsidőszakokban a közlekedést a Szigeten, új járatokat állítanak szolgálatba. Többek között a fesztivál területéről buszok viszik majd ki a fesztiválozókat a belváros csomópontjaihoz, illetve egy új taxiállomást is létesítenek majd a rendezvény déli részén.

Rendkívüli: Sokkal olcsóbb lesz idén a Sziget Fesztivál Hiába a 2023-as infláció, a Sziget Fesztivál szervezői nem emelnek az áraikon. Sőt, a belépők (jegyek és bérletek) idén olcsóbbak lettek, mint egy évvel korábban. A Sziget Fesztivál igazgatója, Kádár Tamás elmondta, hogy idén az ételek árát is igyekeznek lenyomni, valamint kiemelte, hogy az itallapon nem történik drágulás.

A 2024-es Szigetről Kádár Tamással, a fesztivál főszervezőjével beszélgettünk A VG Podcastot itt meghallgathatják: