Szenzációs felfedezés: új Tyrannosaurus-fajt találtak

A Tyrannosaurus-család egy új fajára bukkantak tudósok Új-Mexikóban, mely a híres Tyrannosaurus-rex előtt 5-7 millió évvel élhetett – derül ki egy, a Scientific Journal című folyóiratban csütörtökön megjelent tanulmányból. Amikor a zsarnokgyík koponyáját még az 1980-as években megtalálták, azt gondolták róla, hogy az egyik legismertebb dinoszauruszfaj egy példányához tartozott, ám amikor 2013-ban Sebastian Dalman paleontológus elkezdte vizsgálni, apró, de állandó különbségeket talált a T-rex-koponyához képest.

Illusztráció

Fotó: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP (illusztráció)

Például az alsó állkapocs keskenyebb volt, mint a T-rexé és hiányzott egy, a fajra jellemző csontrész a szemek nyílásánál is. Tudósok szerint ugyanakkor a leletből arra következtettek, hogy az állat 13 méter hosszú lehetett, tehát nagyjából akkora, mint a későbbi dinoszaurusz. Továbbá,

míg a T-rex-leletek 66-68 millió évesek lehetnek a becslések szerint, addig a most azonosított ennél 5-7 millió évvel öregebb, tehát feltehetően a dinó egyik ősét sikerült megtalálni.

A kutatók úgy vélik, ráadásul a legtöbb faj nem is marad fent 1 millió évnél tovább, így a lelet kora volt a perdöntő bizonyíték.

Az új faj a Tyrannosaurus mcraeensis nevet kapta,

a csontok lelőhelye után. Az elmúlt években már több tudós érvelt amellett, hogy egyes T-rex-leletek valójában más fajhoz tartoznak, de ritkán jártak sikerrel.

A mostani felfedezés azonban a The New York Timesnak nyilatkozó paleontológus, David Hone szerint más: a csontok eléggé különböznek a korábbi leletektől és az időbeli távolság is erősíti az elképzelést, hogy a tudósok új fajt azonosítottak. Ez pedig a T-rex történetét is módosíthatja, miután az Észak-Amerika nyugati részén az őshüllő rokonait fokozatosan szorította ki a zsarnokgyík, melynek legközelebbi ősét Mongóliában találták meg. Ezért korábban azt gondolták, hogy egy csoport egy szárazföldi átkelőn került Észak-Amerikába.

Az új-mexikói lelet azonban arra utalhat, hogy a T-rex délnyugatról érkezett északra.