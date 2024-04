Vannak, akik szemüket-orrukat befogják már egy szagosabb camembert vagy egy kékpenészes sajt közelségtől is, mások viszont kisebb vagyonokat sem sajnálnak kiadni az ehhez hasonló élvezetekért. Összeszedtük, melyek a világ legdrágább sajtjai: az évtizedes érleléstől az ehető aranyig minden megtalálható az ötös toplistán.

Ezek a világ legdrágább sajtjai / Fotó: Hemis via AFP

Extra Old Bitto – 121 ezer forint per kiló

A lista ötödik helyére a világ legidősebb ehető sajtja, az Extra Old Bitto került fel, amely azon túl, hogy korát tekintve már jogosítványt is szerezhetne, rettenetesen büdös is azok szerint, akiknek volt szerencséjük megkóstolni.

A Bitto sajtokat rendre sokáig érlelik / Fotó: Photononstop via AFP

A Bittot mindössze 12 termelő gyártja az egész világon a Lombardiában található Valtellina-völgyben, ahol egyébként hozzá illő luxuskategóriás borokat is könnyedén találnak a kulináris élvezetek kedvelői.

Wyke Farm Cheddar – 161 ezer forint / 1000 gramm

A délnyugat-angliai Somersetben található Wyke Farmon 1861 óta termelik a cheddar ezen variációját, a sajt pontos receptúráját azonban a mai napig hétpecsétes titokként őrzi a család.

A cheddar a világ egyik kedvenc sajtfajtája / Fotó: Shutterstock

A Wyke Farm cheddarját a világ legjobb cheddarjaként tartják számon a hozzáértők, aki szeretné, relatíve könnyen meg is kóstolhatja: a Wyke ugyanis online is árulja termékeit, így a világ 150 országában élvezhetik az ínyencséget a sajtok szerelmesei.

White Stilton Gold – 363 ezer forint kilónként

A White Stilton Gold a világ legdrágább tehéntejből készülő sajtja, ezt a különlegességet pedig csak és kizárólag az angliai Long Clawson településén gyártják. A sajt a celebek nagy kedvence, ugyanis ennél rongyrázósabb tejterméket nehezen lehet elképzelni: a recept részét képezik ugyanis ehető aranydarabkák és egy bizonyos aranyos-fahéjas pálinka is.

A stilton sajtok kifejezetten Angliában népszerűek / Fotó: Cultura Creative via AFP

Ezt a sajtot a gyártó eredetileg egy karácsonyi különkiadásnak szánta csak, népszerűségét látva viszont felvette az állandó kínálatába is.

Jávorszarvassajt – 403 ezer forint per kiló

Jávorszarvas tejéből sajtot készíteni nem sokaknak jut eszébe: egészen konkrétan egyetlen helyen szánták rá magukat az egész világon, persze Svédországban.

A pound of moose cheese costs more than a TV pic.twitter.com/7qtmr6P9vv — NowThis Impact (@nowthisimpact) September 18, 2018

A The Elk House nevű farmon mindössze három jávorszarvas, Gullan, Juna, és Haelga tejéből csinálják a sajtokat, mégpedig négyfélét: száraz kéksajtot, krémes kéksajtot, fetát és fehér penészes sajtot.

Pule – 484 ezer forint / kilogramm

A lista első helyezettje egy a jávorszarvasnál talán egy fokkal kevésbé szürreális, de mindennaposnak távolról sem mondható állat, a szamár tejéből készül. A Pulét mindössze egyetlen szerbiai farmon gyártják, egy kilójához pedig közel 25 liter tejet használnak fel.

A Pule a világ egyértelműen legdrágább sajtja / Fotó: Getty Images

A Pule egészen pontosan 60 százalékban szamár, kisebb részben pedig kecsketejből készül, az árát viszont azon túl, hogy csak egy helyen gyártják a világon, az is nagyban növeli, hogy a szamarak csak az év hat hónapjában adnak tejet, és amikor adnak is, akkor is csak nagyon kis mennyiséget.