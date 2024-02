Közfelháborodást váltott ki, hogy a BAFTA-díjátadón nem emlékeztek meg Matthew Perryről

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy vasárnap átadták a Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) díjait az Egyesült Királyságban, az Oppenheimer pedig 7 szobrot is bezsebelt. Az atombomba feltalálójáról szóló film elvitte a legjobb férfi főszereplőnek, legjobb férfi mellékszereplőnek, a legjobb rendezőnek és a legjobb filmnek járó díjat is.

Fotó: Getty Images

Sokan azonban felháborodtak, hogy

a BAFTA-díjátadón tartott megemlékezésből kimaradt a tavaly túladagolásban meghalt Matthew Perry, a Jóbarátok című sorozat sztárja.

Az ötvennégy éves színész a tesztoszteroninjekciók mellett ketaminterápián is átesett, ez utóbbi okozta a halálát.

A brit díjátadón megemlékeztek több mozisztárról is, a többi között Jane Birkin, Shirley Anne Field, Richard Roundtree, Michael Gambon, Tom Wilkinson és Carl Weathers színészről is, illetve tisztelegtek a nyolcvanhárom éves korában elhunyt Tina Turner előtt is, akiről színészként és énekesként is megemlékeztek. Az X-en sokan nekimentek a BAFTA-nak, mások egyszerűen magyarázatot kerestek, és ezt írták: „Miért nem szerepelt Matthew Perry az emlékműsorban?”

A sok negatív komment után a BAFTA szóvivője a People magazinnak úgy fogalmazott:

Megerősíthetem, hogy Matthew Perryre megemlékezünk a közelgő BAFTA televíziós díjátadónkon.

Több felhasználó továbbra is csalódott volt amiatt, hogy a színészről nem emlékeztek meg a díjátadó ünnepségen, és rámutattak arra, hogy bár leginkább a Jóbarátokban alakított szerepéről volt ismert, Perry számos filmben is szerepelt színészi karrierje során.