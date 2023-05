Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Tina Turner – a rock egyik legnagyobb énekese és legkarizmatikusabb előadója – olvasható a Sky News oldalán. A hírt az énekesnő szóvivője erősítette meg. A hivatalos közleményben úgy fogalmaznak

Tina Turner, a Rock'n Roll királynője ma békésen elhunyt 83 éves korában, hosszas betegség után a svájci Zürich melletti Kusnachtban lévő otthonában.

Fotó: GEORG WENDT

A tizenkétszeres Grammy-díjas énekesnő és színésznő Anna Mae Bullock néven született Tennessee államban 1939. november 26-án. Tina Turner az egyik legsikeresebb női rockénekes volt, aki számos slágert adott elő, mint a The Best, a Proud Mary, a Private Dancer vagy a What's Love Got to Do With It című szerzeményt.

Először az 1960-as években szerzett hírnevet volt férje, Ike Turner oldalán, a River Deep vagy aMountain High című klasszikus közös dalaikkal. A családon belüli bántalmazás elszenvedett énekesnő életét egy 1993-as hollywoodi életrajzi filmben dokumentálták Angela Bassett főszereplésével, a film összesen három Oscar-díjat nyert.